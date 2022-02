El Valencia Mestalla visita al Atzeneta en un partido clave para ambos en la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. Primer y tercer clasificado se ven las caras y no precisamente en su mejor momento del curso, por lo que es la ocasión perfecta de dar un golpe encima de la mesa y apostar verdaderamente por ese ascenso directo. Con el Atlético Saguntino ya a un punto, los de Miguel Ángel Angulo no pueden fallar más si no quieren perder su condición de líder del grupo.

Los últimos dos empates han frenado la marcha triunfal del filial valencianista. Sendos tropiezos, ante rivales de una entidad manifiestamente inferior -Benigànim y Elche Ilicitano- han frenado los ánimos y permitido al Saguntino apretar la clasificación. El partido no será nada sencillo, enfrente estará un Atzeneta que es uno de los clubes con una apuesta más potente por el ascenso a nivel deportivo y económico y que en casa se muestra como un combinado muy sólido y que en caso de ganar apretaría todavía más la clasificación y haría el ascenso directo cosa de tres. En caso de vencer el Mestalla, no obstante, alejaría al cuadro local en siete puntos con un partido menos, una situación que dejaría la pugna por la primera plaza como una cuestión entre valencianistas y saguntinos. Recuperada la solvencia defensiva contra el filial del Elche en el último encuentro en el Antonio Puchades (0-0), ahora el objetivo para volver a ganar es reencontrarse con su mejor versión ofensiva. Para ello no solamente cuenta con un Fran Pérez en estado de gracia, sino también con el regreso de Hugo González tras una lesión que le ha tenido meses fuera.