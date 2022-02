Uno de los mayores talentos producidos por la factoría de Paterna en la última década regresa a Mestalla enfundado en la casaca del FC Barcelona. Ferran Torres vivirá una segunda ‘primera vez’ en el coliseo valencianista, jugando como visitante en la que fue su casa. El verano de 2020 los caminos del atacante de Foios y la entidad valencianista se separaron, el jugador puso rumbo a Manchester para jugar en la Premier League. El reencuentro se vislumbraba lejano en el tiempo, pero el fichaje del jugador por el cuadro culé el pasado invierno ha precipitado que vuelva con heridas por cicatrizar y con cierto bagaje adquirido en el mundo del fútbol.

El futbolista encaraba su último año de contrato y tras no renovar su vinculación, el club pactó su venta con el City de Pep Guardiola. Las formas de actuar no fueron las más correctas y provocaron la indignación de un sector del valencianismo. Desde entonces, Ferran, que lleva a diario un colgante con el escudo del Valencia CF, no ha dejado pasar la oportunidad de reivindicar sus orígenes, de manifestar su sentimiento blanquinegro y su voluntad de regresar algún día. Mestalla, que viene de ovacionar a Dani Parejo o David Silva, podrá dictar sentencia al respecto de la salida del jugador por vez primera desde su adiós y expresar qué le pareció la manera de salir.

A nivel futbolístico regresa un jugador bien distinto del que se fue. La transición física que le hizo empezar a explotar en Mestalla culminó con éxito en tierras británicas, permitiéndole rendir a un nivel todavía mayor y ser más determinante en metros finales. La última temporada como valencianista se pudo ver a un extremo puro, jugando a pierna natural y con una pasmosa capacidad para el desborde, además de comenzar a acercarse al gol a medida que crecía su confianza. En el Etihad Stadium, no obstante, todas sus características se potenciaron.

A pesar de jugar en un club con una rotación muy complicada con futbolistas como Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Gabriel Jesús, Bernardo Silva y compañía, se hizo un hueco en los planes de Guardiola jugando muchos minutos y desarrollando un fútbol marcado por la potencia y la determinación. El cuerpo técnico citizen vio en él un delantero centro en potencia y empezó a trabajar en sus movimientos como ‘9’. El valenciano acabó el curso con la nada desdeñable cifra de 13 goles y convertido en la referencia principal de la renovación generacional de Luis Enrique en La Roja.

Fichaje estrella del Barça

El pasado mes de enero, el FC Barcelona apostó por él como fichaje estrella del mercado invernal y como contratación simbólica del cambio de gestión. La entidad blaugrana, con Mateu Alemany como gran valedor, pagó más de 40 millones de euros para contratarle. Los inicios no están siendo sencillos para él a nivel goleador y está siendo algo cuestionado por parte del entorno culé. Es la gran apuesta de Xavi Hernández para el ataque y quiere reivindicarse y dejar atrás las críticas. Mestalla y el Valencia tratarán de interponerse en su camino.