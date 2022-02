La vuelta de las semifinales de Copa ante el Athletic cada vez se calienta más. Ambos equipos tienen muy presente ese partido a pesar de tener compromisos ligueros muy importante antes, como el de mañana ante el Barça. Hoy, en la comparecencia de prensa previa a ese duelo ante los de Xavi, Bordalás ha sacado la cara por su equipo tras la infinidad de comentarios y críticas recibidas desde Bilbao tras el partido de ida.

"Nosotros estamos viendo cada partido y no conozco ningún equipo que cuando vaya ganando se den prisa. No conozco en la historia del fútbol ningún equipo que haya hecho eso. Si alguien lo conozca que me lo diga", comentó el míster, que además lo ejemplificó a la perfección usando al propio Athletic Club: "El Athletic eliminó al Barça y marcó el gol que le dio el pase a la siguiente ronda y no se jugó desde ahí".

Por último, José Bordalás defendió el estilo de juego y la seña de identidad de su Valencia, y aprovechó para dejar lo que, aparentemente, fue un 'palo' dedicado a Marcelino: "Nosotros tenemos nuestra señal de identidad, nuestro sello y esto que dicen se dice para descalificar el trabajo de compañeros. Nosotros somos un equipo joven en un proceso de mejora y seguiremos trabajando para seguir creciendo y darle alegrías a nuestra afición", concluyó.

El Comité reconoce que sí hubo penalti sobre Hugo Duro

De poco sirve ya, pero efectivamente el Comité de Competición reconoció como "error grave" que no se señalara penalti sobre Hugo Duro en el partido de ida. Bordalás prefirió no darle demasiada importancia: "No insistimos en ello. Estamos en el presente. Creemos en la buena voluntad y profesionalidad de los árbitros. Si lo han reconocido les honra. Estoy seguro que el árbitro que nos pite la vuelta lo hará francamente bien. Son profesionales y son personas y se pueden equivocar".

Sin embargo, el técnico sí se puso serio para reiterar que los perjudicados en Bilbao fueron ellos, y no el conjunto vasco: "Lo que no podemos aceptar por parte de los rivales es que se le dé la vuelta a la tortilla. Las víctimas somos nosotros y que sea al revés no se puede tolerar".