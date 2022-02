Joselu sigue en el punto de mira del Valencia CF. El veterano delantero explora opciones de futuro, ya que no continuará en el Deportivo Alavés y será agente libre al final de temporada. El club de Mestalla está pendiente de la situación del jugador desde el pasado verano.

En una entrevista a MARCA en la previa del duelo del Alavés contra el Madrid, el delantero ha hablado sobre su futuro, que tanto está dando que hablar desde que arrancara el ya pasado mercado de enero.

“No, porque yo estoy centrado en lo que estoy centrado. Está claro que este tema lo tengo en mente, y que es un tema que no es de tan futuro, porque no estamos tan lejos de ese futuro. Yo lo llevo con normalidad, siempre he dado todo en el campo y creo que la gente nunca me va a poder reprochar nada en este sentido. Se puede hablar de futuro, de otros clubes, pero sigo siendo jugador del Alavés hasta el último día. Soy un profesional, y siempre lo he sido aquí. Y, bueno, que se hable del futuro de uno también es bueno, ¿no?”, ha valorado Joselu

En ese sentido el nombre del delantero está en la agenda del Valencia. Aunque el club ya sabe que pese a quedar libre no será una operación barata respecto a su ficha, por ello la clasificación a Europa se antoja vital para persuadir al delantero y que llegara a Mestalla.