Toda la semana el foco ha estado en las provocaciones que han llegado desde Bilbao por la vuelta de Copa. Las quejas preventivas del Athletic con declaraciones diarias borraron del horizonte al Barça. Un grave error. Si el Valencia pretende llegar a la final de Copa tiene que dar la cara en Liga. Ni siquiera por Europa sino más bien por coger hechuras y una dinámica positiva que no has tenido en todo el año. Entre otras cosas estas jornadas de Liga debían servir para acabar con el agujero defensivo que tiene el equipo desde meses. Como dijo Bordalás con estos números «no da» para estar más arriba. Y tiene razón, la media de goles encajados es para llorar y lo peor de todo es que es un problema recurrente que «frustra» hasta a Bordalás. Tan dura es la racha del equipo como la misma sensación de las últimas temporadas de incapacidad para estar en el lugar que le toca al Valencia CF. Ahora ya no queda otra tras la bofetada del Barça: todo a la Copa.