Es uno de los jugadores en los que el club tiene depositadas más esperanzas de futuro, y lo cierto es que para Yunus Musah no fue nada complicado dejar el Arsenal en 2019 para venir al Valencia CF. “Mi decisión de irme fue porque sentí que Valencia tenía un gran plan para mí”, señaló el jugador en declaraciones a The Sun.

Musah compartió vestuario en el club londinense con hombres como Emile Smith Rowe y Bukayo Saka , a los que califica como “grandes jugadores” y por los que se alegra que de que “ahora estén jugando en el primer equipo del Arsenal”, pero aún así tiene muy claro que acertó fichando por el club de Mestalla.

“Me brindaron tanta confianza como se puede ver y con todo lo que estaban ofreciendo, sonaba como un gran plan”, confirmó. Y no le falta razón al joven centrocampista de 19 años, que sabía que iba a un club en el que en los últimos 30 años han debutado hasta 105 canteranos con el primer equipo.

Nacido en Nueva York, Musah se mudó a Londres con 9 años después de un breve paso por Italia y pronto el Arsenal se fijó en él, donde se convirtió en una de las grandes promesas del club. Pero en 2019 cambió a los Gunners e Inglaterra por el Valencia CF y EE.UU.

Decisión que le ha permitido labrarse su propio camino después de convertirse en el segundo goleador más joven del Valencia CF con ya más de 50 partidos con el primer equipo.

“Lo que realmente me atrajo fue la historia detrás del club, saber que tantos jugadores de la Academia han tenido oportunidad de florecer en el primer equipo", señaló el estadounidense. "Eso es algo que me hizo querer venir y perseguir mis sueños aquí", confiesa a The Sun.

Un ejemplo para la Academia

En este sentido, el director general de la Academia del Valencia CF, Sean Bai, confesó al rotativo británico que Musah es un gran ejemplo de la filosofía del club de promover el talento sin importar el pasaporte que posean.

“Espero que en los próximos años tengamos algunos Yunus más entre nosotros. Ha sido un muy buen ejemplo y un estudio de caso exitoso para mucha gente de cómo un niño de una cultura muy diferente ha llegado aquí”, explicó Bai.

“Lo que vemos en Yunus no es porque sea un jugador estadounidense, inglés, italiano o ghanés, sino simplemente un jugador con una gran ambición por mejorar, además de su motivación para triunfar al más alto nivel”, concluyó.