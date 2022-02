El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, Luis Medina Cantalejo, ha criticado que clubes como el Valencia CF hayan utilizado las redes sociales para criticar las actuaciones arbitrales.

"No creo que utilizar las redes sociales para criticar de manera interesada a los árbitros sea lo adecuado después de un partido. Las puertas del CTA están abiertas para afrontar las cosas cara a cara", ha dicho.

El Valencia ha sido uno de los equipos (junto a Betis y Cádiz) que han utilizado las redes para quejarse del árbitro. «Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel», escribió el club en su cuenta oficial de Twitter durante el descanso del partido contra el Real Madrid. El motivo: un injusto penalti a Casemiro.

"Hay preocupación institucional sobre el respeto a la figura del árbitro. Antes algunos presidentes entraban al vestuario dando patadas, insultando... con el paso del tiempo todo ha cambiado y son las cuentas oficiales los que transmiten el mensaje contra el árbitro. No es lo adecuado ni el vehículo de hacerlo. Lo mejor es hacerlo cara a cara, como a mí me han enseñado. Algunos ya han pasado por mi despacho. Me han explicado los problemas y se han hablado y reconocido los errores, que han sido llevado a los seminarios", continuó.

"Van a venir más dirigentes en los próximos días. Lo que no podemos es estar con la hipocresía. Si nos quitamos la máscara, nos la quitamos todos. Me preocupa porque el tema va a ir a más. Se roza el insulto en páginas de los equipos y hay algún cafre que cree que a partir de eso tiene barra libre. Ha llegado el momento de decir ya vale", aseguró Medina Cantalejo.