Anil Murthy anuncia ventas en el mercado de verano. Ya no sorprende a nadie. La solución de Peter Lim siempre es vender como única forma de sostenibilidad económica. El dato habla por sí solo. El máximo accionista del Valencia CF ha superado los 400 millones de euros en concepto de venta de jugadores desde que se adueñó del club en el verano de 2014. Una lluvia de traspasos que, lejos de asentar al Valencia en la Champions temporada a temporada, ha restado potencial deportivo a la plantilla paulatinamente hasta convertirlo en un equipo de la zona media de LaLiga como ha quedado demostrado en los tres últimos años, justo en el momento que se rompió el proyecto campeón de Marcelino García Toral y Mateu Alemany.

La historia se repite en el Valencia de Lim. Las cuentas dan pérdidas de 36 millones de euros al final de temporada. A pesar de eso, Meriton reflejado en el presupuesto de la temporada 2021/22 (aprobado el jueves 16 de diciembre) la obligación de ingresar 37 millones de euros en ventas de jugadores antes del 30 junio. El Valencia declaró que cerró la 2020/21 con unos ingresos de 79,7 millones por traspasos de algunos de los principales activos de la plantilla. Meriton vendió en el verano de 2020 a Ferran Torres, Rodrigo Moreno, Geoffrey Kondogbia, Francis Coquelin y Dani Parejo. Medio equipo campeón de la Copa del Centenario.

Sus nombres (a diferencia de Parejo, vendido al Villarreal a coste cero) se han posicionado entre los traspasos más importantes de Meriton desde su aterrizaje en el Valencia. Una lista que encabezan las ventas de Nicolás Otamendi al Manchester City por 45 millones, Shkodran Mustafi al Arsenal por 40,9 y Joao Cancelo por 40,4 a la Juventus de Turín, seguidas de los traspasos de André Gomes (38 al Barcelona), Rodrigo Moreno (30+10 al Leeds United) y Paco Alcácer (30 al Barcelona). Así hasta medio centenar de traspasos. El último, en enero, el de Daniel Wass al Atlético de Madrid por 2,7 ‘kilos’ que ha dejado a José Bordalás sin su jugador más polivalente y con más minutos de la temporada.

El problema no es vender

El gran drama del Valencia de Lim es que no se ha invertido en recambios que hayan mantenido el nivel competitivo del equipo. El resultado es una pérdida progresiva de talento, experiencia y jugadores contrastados que ha penalizado deportivamente al Valencia. Murthy lo tiene claro. «No compres a menos que puedas vender y vende cuando sea el mejor momento para hacerlo. La circulación de jugadores no es un problema si inviertes correctamente en jóvenes jugadores que puedan darte un elevado valor en el futuro». El Valencia no ficha jugadores diferenciales desde hace tiempo (solo Bryan Gil y vino cedido hasta junio) y la realidad es que los jugadores jóvenes que han llegado o han dado el salto al primer equipo está en proceso de formación y no tienen la suficiente madurez para competir en la élite. Falta calidad y oficio y eso se traduce en pérdida de puntos en LaLiga y una brecha cada vez más grande con los equipos de la zona alta que luchan por los puestos de Europa. La sexta plaza está lejos. Cada venta, más.