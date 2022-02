El Juzgado número 1 de València determinará el próximo 21 de septiembre si la venta del Valencia CF al grupo empresarial Meriton Holdings en 2014 fue nula. Es la fecha fijada en la Ciudad de la Justicia para conocer si la venta de la entidad fue ilegal.

Por entonces se dictaminará qué ocurrió con la venta de la mayoría accionarial del Valencia CF después de que el juez aceptase a trámite la demanda presentada por el despacho Jaime Navarro Abogados en nombre de un socio de la institución.

Jaime Navarro visitó SER Deportivos Valencia y explicó el proceso. "El juez estima la demanda y ve motivos para escuchar a las partes. Son argumentos de peso. Si la sentencia judicial es favorable al demandante se alterará la realidad del club. En caso de dictamen favorable, cambiará el club", aseguró.

"El juzgado de primera instancia número 1 de Valencia tiene que determinar a partir del próximo 21 de septiembre si la venta del Valencia CF a Meriton es nula. Hubo una vista previa el 16 de febrero y algún testigo ha recibido ya este miércoles el señalamiento judicial para acudir a la vista", añadió el letrado. Se refiere a los patronos instituciones que votaron en contra de la venta: Cristóbal Grau, por el Ayuntamiento de València, y Miguel Bailach, de la Diputación.

"La venta a Peter Lim fue totalmente ilegal. El derecho no es matemática, pero confiamos en que se cumpla el Código Civil porque no se estableció nada en un documento público. Fue una compra venta de acciones en un documento que es escandaloso. Vendieron el Valencia y salieron corriendo", aseguró Navarro. "Ni el más pequeño negocio se puede vender sin establecer ni una mínima estipulación. Eso está prohibido por varios artículos del Código Civil. Y sobre la intención de los contratantes, hay uno muy concreto que te dice que cuando se hace un contrato y no se puede saber la verdadera intención o voluntad de las partes sobre el contrato, el contrato es nulo".

Si la demanda del despacho de abogados que él mismo encabeza fuera adelante y el juez dictaminara dicha nulidad, sería el fin de Meriton al mando del club.