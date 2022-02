Hugo Guillamón siempre ha dejado claro durante todo el proceso de renovación que quería un contrato corto. Así se lo hizo saber al Valencia desde las primeras reuniones. El futbolista, que priorizó quedarse desde el primer día en el Valencia, confía en su crecimiento y no tiene miedo a quedarse sin contrato a corto-medio plazo. El contrato corto también le permitirá controlar su futuro en caso de que Meriton permita que el proyecto deportivo pierda potencia en los próximos años. Hugo quiere seguir en el Valencia por encima de todo y no tiene problema en renegociar su contrato (acaba en 2023) en pocos años. La experiencia le avala puesto que ya se quedó sin contrato en el verano de 2020. La última propuesta del jugador está encima de la mesa de Peter Lim a la espera de recibir el visto bueno definitivo de la propiedad.

Guillamón dejó claras sus intenciones en noviembre en una entrevista a SUPER. «Yo estoy tranquilo. Mi entorno está tranquilo y el Valencia también. La verdad es que aún queda un año y medio y ahora yo creo que es momento de disfrutar en el campo, de hacer lo que se me da bien que es jugar al fútbol y lo otro ya vendrá solo. Yo siempre he sido claro con ese tema. He crecido en el Valencia para mí jugar en el Valencia siempre va a ser lo máximo. El jugar aquí y la renovación son cosas que llegan con el rendimiento del día a día y ahí es en lo que estoy centrado, en crecer en esta posición y en hacer un buen año tanto yo como el equipo».

Tipo de contrato para Hugo

A la pregunta de si habría problemas para la renovación, respondió de forma tajante. «No, no, problemas no va a haber ninguno». La negociación sigue abierta a la espera de un acuerdo final. El jugador solo plantea un contrato corto y un salario que se ajuste a su rol en el Valencia. Hugo ha pasado de ser un jugador complementario en defensa a ser un pilar importante en el Valencia de Bordalás. Este sábado en Mallorca puede cumplir sus 60 partidos oficiales en el primer equipo.