No va más. Al Valencia CF no le queda más margen de maniobra en la Liga, ni más presión por añadir a la situación, ya delicada de por sí. De Palma de Mallorca no se puede regresar con otra cosa que no sean los tres puntos. Casi por imperativo legal. Primero por bajar el nivel de nerviosismo que puedan tener José Bordalás y la plantilla tras siete partidos sin ganar. Eso y que todavía quedan dos meses de temporada como para jugársela a rojo o negro. El Valencia no pude permitírselo. Segundo por la dinámica antes de la vuelta de Copa. Aunque lo parezca las dinámicas no son baladí y llegar con la flecha verde al miércoles es más importante de lo que parece. Además de por la confianza, lógicamente. Una dinámica positiva es esa en la que hasta metes un gol con la nariz en el último suspiro, mientras que con una negativa antes del Athletic… miedo, pues puedes tirar 15 veces y darte cabezazos contra el palo que la pelota no entrará. Por eso la Copa se empieza a ganar en Palma.