Siete meses han pasado desde que Kang In Lee y el Valencia CF pusieron punto y final a su complicada relación. El surcoreano, considerado una de las mayores perlas de la Academia valencianista de los últimos años, rescindió contrato con la entidad de Mestalla por varias diferencias que terminaron siendo definitivas y puso rumbo a las Islas Baleares para jugar en el recién ascendido Mallorca.

El arranque del exjugador del Valencia en Mallorca no pudo ser mejor, haciéndose con un hueco en el once de Luis García y dejando muy buenas sensaciones en un Mallorca que comenzó la temporada en liga como un tiro. Sin embargo, el inicio de 2022 no fue positivo para él. Ha ido perdiendo protagonismo en el esquema del míster el ritmo que el cuadro insular va perdiendo fuelle en liga, bajando posiciones hasta llegar a la décimo sexta que ocupa hoy en día.

Tres partidos le costó al joven futbolista hacerse con un hueco en el equipo titular. Su primera vez en el once fue ante el Real Madrid, en una derrota muy abultada de los baleares, pero suyo fue el gol del honor en aquel 6-1. Desde entonces, no salió del once en los siguientes cuatro partidos. Y solo una expulsión en el minuto 54 y precisamente en Mestalla, lo dejó fuera de la convocatoria en la jornada vigésima ante el Sevilla.

Nada cambió para Kang In a pesar de la sanción y recuperó su sitio tras cumplir castigo por la roja vista en su antigua casa. Ocho titularidades seguidas en liga, con dos descansos entre medias por partidos de Copa del Rey, en los que también tuvo minutos, aunque no de titular. A mediados de diciembre, en la jornada décimo octava de liga, llegó el primer atisbo de ‘bajón’ mallorquín con la dura derrota ante el Granada y una semana más tarde ante el Barça.

Kang In, secundario en la dificultad

A partir de ahí, Kang In empezó a perder protagonismo en las alineaciones, hasta el punto de no ser titular en los últimos seis partidos de la competición doméstica, en los que ha acumulado 94 minutos en total. Así pues, Kang In se reencontrará con sus antiguos compañeros en un mal momento del equipo y también un mal momento en lo personal. En plena lucha por recuperar es status que ahora mismo tiene perdido.