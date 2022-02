El Athletic hará rotaciones en el Camp Nou. Lo dejó claro Marcelino forzando la quinta amarilla de Berenguer. ¿Las hará también Bordalás en Mallorca? Parece que sí. Ya lo hizo justo antes de visitar San Mamés. Sería lo lógico. Lo que pasa es que el Valencia llega a Son Moix con la soga al cuello y no puede permitirse el lujo de cambios masivos. El equipo arrastra una dramática racha de 2 puntos de 21 y rotar es sinónimo de temeridad porque la unidad B no ofrece garantías y porque el Valencia necesita ganar sí o sí. En fútbol y en todo, la cabeza es más importante que las piernas y lo que necesita al equipo ahora, más que descanso, es ganar. No hay nada mejor para encarar el partido contra el Athletic que volver de la isla con tres puntos y eso desgraciadamente pasa por no revolucionar el once. Bordalás conoce mejor que nadie el día a día. Él tiene la última palabra. Pero el Valencia no puede tirar la Liga. Sería muy peligroso. La tensión, como se vio en sala de prensa, va en aumento.