Polémica en el Mallorca-Valencia. Conforme pasaban los minutos en el Visit Mallorca Estadi la tensión fue en aumento. El Mallorca, que se volcó hacia la portería de Mamardashvili desde que encajó el tempranero gol de Paulista, fue incapaz de empatar.

Y los locales pagaron su frustración contra los valencianistas. Más si cabe cuando, en la segunda mitad, Ilaix se pasó de frenada y cometió dos faltas en cuatro minutos que le costaron la expulsión. Sedlar se encaró al valencianista y se formó una breve tangana. Los futbolistas del conjunto bermellón recriminaron la contundencia de su planchazo en la segunda amonestación.

El equipo asedió la meta de Mamardashvili sin éxito y al final acabaron pagando su falta de acierto con el Valencia CF, que hizo su partido y defendió como pudo su renta. Era importantísimo romper la mala racha y el equipo de Bordalás lo hizo, aunque a algunos futbolistas como Sergio Rico no les pareció bien la forma de "parar" el juego de los valencianistas.

Sea como sea, acabó el partido y cuando algunos futbolistas ya se saludaban, se montó una segunda tangana. Esta vez con Hélder Costa y Raíllo como protagonistas. Las cámaras de televisión no grabaron la escena (pusieron un plano aéreo del campo mientras se escuchaban los pitos de la grada), que duró unos segundos. El Valencia CF jugó su partido en todos los sentidos y esto no sentó bien en Mallorca. Moleste (o no), los tres puntos se fueron para Mestalla.