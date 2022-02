Adil Rami cumple su primera temporada en el Troyes francés, con el que espera relanzar su carrera profesional. En lo que va de curso ha disputado un total de 13 partidos, 12 de ellos como titular y ha marcado tres goles.

Precisamente sobre su rendimiento en el campo el ex del Valencia CF quiso sacar pecho e incluso se atrevió a vacilar a Leo Messi en rueda de prensa considerando que se encuentra a su mismo nivel.

“Es un placer volver a la Ligue 1. Como he dicho, es una gran marca. La gente ve mi lado profesional que algunos han intentado ocultar, pero yo me divierto, meto goles. Incluso estoy en la carrera con Messi, que no es poca cosa", dijo.

Su declaración es consecuencia de las cifras goleadoras del astro argentino en la Liga Francesa, donde 'solo' ha conseguido siete tantos en los 22 encuentros que ha disputado.

Casualmente, ambos jugadores podrían enfrentarse el próximo 8 de mayo, fecha en la que se disputará el PSG-Troyes.