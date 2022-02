El árbitro para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, Gil Manzano es un viejo conocido para Mestalla y también para el Athletic. Ya en 2016 en un partido entre el Valencia y el Athletic en el coliseo valencianista, su actuación no pasó desapercibida ni para Gay Neville, por aquel entonces técnico del Valencia.

Esta vez , de nuevo, el colegiado extremeño se cruza en el camino del Valencia. Precisamente Gil Manzano ya ha sido noticia negativa para el equipo de José Bordalás con ese penalti señalado a Gayà, sin la consulta en el VAR, en el Camp Nou. Además en la primera jornada de Liga en apenas 30 segundos de partido decidió expulsar a Hugo Guillamón por una entrada en el centro del campo.

El historial del Gil Manzano con otros equipos y el Athletic

En febrero de 2014, cuando se disputaba un Betis-Athletic Club de Bilbao en el Benito Villamarín, unos seguidores del conjunto bilbaíno fueron fotografiados con una bandera del Athletic y al lado una de Extremadura, tierra natal del colegiado, en la que se podía leer: 'Higuera de la Serena' (una peña del Athletic en Extremadura) y abajo 'Gil Manzano', animando al árbitro del encuentro y natural de Don Benito, un pueblo a 35 kilómetros del de la peña del Athletic. Aquel partido enfadó a los béticos ya que se fueron derrotados con un penalti en contra y con dos penas máximas claras para los béticos que el extremeño no señaló.

Tras aquel partido, Gil Manzano estuvo en la nevera y no dirigió al Athletic hasta que en mayo de 2015, el conjunto vasco se enfrentó al Deportivo de la Coruña en casa. El equipo gallego se jugaba la vida por el descenso y los bilbainos asegurar Europa. El empate in extremis de los coruñeses no gustó a su entrenador que salió cabreado en rueda de prensa diciendo: "Estamos indignados con el árbitro, nos están tomando por tontos" por un gol anulado a Bergantiños. El balance del Athletic con Gil Manzano es de 6 victorias con la de ayer „la segunda de esta temporada después de la de Eibar en casa, un empate en el mencionado partido contra el Dépor y solo una derrota hace tres temporadas ante el Getafe por 1-2.