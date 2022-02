Hugo Guillamón ha hablado sobre su proceso de renovación. El futbolista del Valencia CF no da por cerrado el acuerdo, aunque asegura que el "entorno está tranquilo" y que "no hay ningún problema". Estas han sido sus declaraciones a 'Deportes con Julio Insa' en Tele7 Valencia :

"¿La renovación? Ahí está, estamos esperando, estas últimas se ha hablado más, pero lo esta llevando mi gente de confianza porque yo le dije que ahora quería centrarme en los partidos. El entorno está tranquilo, no hay ningún problema. Esto es cosa de dos, el club suele llevar la iniciativa, pero tenemos que llegar a un acuerdo, no es cosa de que yo quiera o el club quiera", afirmó.

El jugador también ha hablado de otros temas de actualidad del Valencia:

SEMIFINAL DE COPA

Tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles. Es una oportunidad para estar en una final y nunca sabes cuando vas a volver a tener otra. Se ha hecho larga la espera, pero ya está ahí. Esperamos dar la talla y llegar a la final. Es un partido muy importante y lo estamos preparando con mucha ilusión.

FACTOR MESTALLA

Va a estar ahí como toda la temporada, nosotros lo vamos a dejar todo, ellos también están sufriendo. Sentimos mucho su apoyo y seguro que están ahí. Es una pena que por dos días no se quite la restricción, pero los que vengan se harán de notar.

MEDIOCENTRO DE '6'

El míster me explicó lo que quería de mí, me dio confianza y eso lo agradecí porque era un cambio de posición que no era del todo nueva, pero me tenía que adaptar. Los compañeros también me han ayudado mucho.

GOL DE PAULISTA

Teníamos muchas ganas de que volviera y cuando lo vimos que había marcado nos alegramos mucho por él, luego en el vestuario fue una alegría tremenda. Justo reaparecía y fue un golazo. Ha sufrido mucho con la lesión y es un jugador que nos ayuda muchísimo.

VICTORIA MALLORCA

Sufría con cada córner, pero el equipo defendió bien y sacamos un partido que no estábamos acertados. Luego la portería a cero es muy importante para nosotros.