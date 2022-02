Javi Gracia ha sido entrevistado por Radio Marca y ha evaluado el mercado de fichajes del verano que estuvo en el Valencia. Además, ha elogiado al Capoué, jugador que tanto demandó cuando el mediocentro jugaba en el Watford. También ha alabado el trabajo que está haciendo José Bordalás al frente del Valencia y lo incómodas que le resultaban las ruedas de prensa cuando entrenaba al conjunto de Mestalla.

El entrenador navarro fichó en diciembre por el Al Sadd, sustituyendo a Xavi Hernández en el banquillo cuando el catalán llegó al Barça. Su etapa en Qatar es positiva hasta el momento tras proclamarse campeón de liga con su nuevo club este mes de febrero.

Capoué

El que fuera entrenador del Valencia la temporada pasada ha destacado las cualidades de Capoué, jugador que juega en el Villarreal pero que el Valencia lo pudo fichar del Watford por alrededor de un millón de euros en el verano que Javi Gracia llegó al club. “Capoue es un jugador completísimo. Fue nombrado mejor jugador de la final de la Europa League la temporada pasada y me llamó. Es muy agradecido, un chico excepcional, de grupo. Capoué no ve fútbol, pero lo entiende. Hay un aprendizaje previo que no lo olvidas. Tiene esa calidad y cualidad para jugar, es algo innato. En las situaciones de juego analiza todo, sabe posicionarse... Si tengo que decir una gran virtud de él: entiende muy bien el juego. Más allá de sus cualidades físicas, es bueno en el juego aéreo, tiene calidad en posesión de balón. Es muy completo", comentó sobre el francés.

Además, habló sobre su petición a la directiva valencianista para que el mediocentro llegara al equipo, en el que remarca que podría haber tenido la función de los jugadores de su demarcación que salieron del equipo. "Podría haber sido Parejo, Kondogbia... Podría haber sido muchos de los jugadores que se fueron en ese momento, en esas posiciones. Jugadores realmente consolidados en esa posición. El equipo se quedó sin futbolistas específicos en esa posición y el club entendió en ese mercado que no iba a firmar a nadie", explicó.

Bordalás y él

Por otra parte, el navarro ha comparado la situación de Bordalás en el Valencia con la suya y ha elogiado al técnico alicantino. "Las situaciones son muy diferentes. Analizo mi situación de mercado a comienzo de temporada, viendo los jugadores que se fueron, que no vino ninguno... y veo una situación diferente, muy diferente. Actualmente juegan pocos jugadores de los que yo tenía, el equipo ha cambiado. Ha transformado el equipo bastante”, a lo que ha añadido un comentario sobre la complicada situación del club: “La situación día a día del club no es muy fácil".

Sus ruedas de prensa

Por último, Gracia ha destacado el poco fútbol que se respiraba en sus ruedas de prensa, de las que se hablaba de situaciones de la institución que poco tenían que ver con lo que sucedía en el terreno de juego. El extrenador valencianista cree que las situaciones extradeportivas tenía que explicarlas otra persona del club. "No es fácil la situación de trabajo en los clubes que no hay una estabilidad, una organización clara. Yo me tenía que ver en la rueda de prensa previa a un partido, de las 10 o 12 preguntas ninguna era sobre el partido. No era agradable y no es lo que yo creía que debía de hacer. Alguien debía explicar lo que los periodistas querían saber para lo que querían transmitir a los aficionados. Era desagradable. Yo creía que lo mejor era hablar del juego pero no se me preguntaba mucho por eso. Como los resultados no eran lo que una institución como el Valencia aspira, pues estábamos en una situación complicada", sentenció.