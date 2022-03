Marcelino García Toral quitó presión a su Athletic Club de cara a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey: "El Valencia es favorito". El entrenador del cuadro bilbaíno compareció en rueda de prensa en la tarde de este martes, horas después de que hiciera lo propio José Bordalás.

El técnico asturiano se refirió al alicantino, a pesar de que aseguró no estar al tanto de sus palabras: "No estoy pendiente de las declaraciones de los demás, mi máximo respeto a Bordalás, sino de qué debemos hacer para ganar ese partido". Además, negó haber tratado de influir en la eliminatoria: "Los hechos son irrefutables y he relatado lo acontecido en la ida y en los horarios, no he querido condicionar nada ni a nadie".

Sobre el ambiente que se encontrarán los leones, Marcelino afirmó que es normal que Mestalla apriete: "No me gusta hablar de encerronas, su afición va defender a su equipo como lo hace la nuestra, sé lo importante que es llegar a una final para ellos en un año irregular". En cuanto a su pasado valencianista, el asturiano aseguró que mantiene su buen recuerdo: "Siempre hay personas que intentan destruir eso pero no lo van a conseguir por mi parte, ya que soy una persona sensible y agradecida".

Por otro lado, el entrenador defendió que respeta el modelo de juego del Valencia CF: "Nunca infravaloré al rival sino que di mi opinión de que lo que se juega no depende de los dos equipos, sino de que el árbitro adopte un tipo de situaciones". Sin embargo, recordó a Gil Manzano, árbitro del encuentro, que "el aficionado quiere ver ganar a su equipo y ver espectáculo y eso depende del colegiado para que haya vivacidad en el juego".