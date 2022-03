La búsqueda de un ‘6’ por parte del Valencia CF murió sin éxito tanto en verano como en invierno. Y no fue porque el club no lo intentó y no barajó nombres. De hecho todo lo contrario. Finalmente, la falta de consenso entre el club y Bordalás, unido a los latentes problemas económicos, privó al míster de contar con una figura que tanto implora en su Valencia.

Ya con el mercado finalizado desde hace un mes, sale a la luz que uno de los nombres que fueron ofrecidos a la secretaría técnica del club fue el de Dani García, actual jugador del Athletic Club. Según ha informado 'Blanquinegres'. El centrocampista de Zumárraga ha estado en boca de muchos valencianistas estas últimas semanas. Pero no precisamente por un posible fichaje o por algo positivo. Unas declaraciones suyas en las que hablaba con cierta falta de respeto sobre una leyenda como Ricardo Arias ‘calentaron’ la vuelta de las semifinales de Copa del Rey. Te puede interesar: Valencia CF El logo que lucirá el Valencia en la camiseta en Copa "Quería recuperar la pasión que perdí en mi última temporada en València" A dos días de la vuelta de Copa en Mestalla y tras la polémica por sus palabras, se conoce este ofrecimiento del futbolista de 31 años, que terminaba contrato este verano. Finalmente la operación no tuvo el OK definitivo y Dani García acabó renovando a principios de febrero con el cuadro vasco.