El capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha entrado en la lista de convocados para disputar esta noche (21:30) la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Marcelino García Toral.

El de Pedreguer ha entrenado con buenas sensaciones en la sesión de activación de este miércoles en la ciudad deportiva de Paterna y se ha decidido que suba al autobús del equipo rumbo al hotel de concentración. Todo apunta a que el lateral izquierdo también será titular.

Era difícil, pero no imposible y Gayà lo ha conseguido. El jugador ha trabajado la última semana y media en doble sesiones para intentar llegar al partido copero. El capitán, no está al cien por cien físicamente, hay riesgo de recaída, pero no se quiere perder el partido. El premio no puede ser más grande: una final de la Copa del Rey.