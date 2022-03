La Asociación Española de Futbolistas Internacionales, Leyendas España, ha reelegido a Fernando Giner como presidente para los próximos cuatro años en la Asamblea General Extraordinaria Electoral que se ha celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y que ha contado, entre otros, con la presencia del presidente de la RFEF, Luis Rubiales. En el evento se ha homenajeado a los internacionales que han fallecido desde que irrumpió la pandemia del COVID a principios de 2020 y cuya carrera profesional han desarrollado principalmente en los clubes profesionales de la Comunidad de Madrid.

Fernando Giner se mostró «emocionado» en un día «muy especial para mí y la Junta Directiva que comienza una nueva andadura. Honrar a los nuestros es devolver a la sociedad lo que nos ha dado, entre todos reforzamos un sentimiento común, como es ayudar a llevar el nombre de la selección y de la RFEF a lo más alto. Han sido años intensos y duros por las circunstancias, pero los valores que aprendimos de la unión, el respeto, el compañerismo, el trabajo y la dedicación han sido nuestra bandera. Vamos a trabajar para ser una referencia de la cual se sienta orgulloso el fútbol y transmitir estos valores a través de los diversos programas (colectivos de mayores, jóvenes, de diversidad funcional y los más desfavorecidos). Y al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, quiero agradecerle el apoyo, el compromiso y el reconocimiento que siempre le habéis dado a la Asociación de Leyendas, para nosotros es fundamental y contigo nunca nos va a faltar el apoyo».

La reelección de Fernando Giner, que estará acompañado por su Junta Directiva compuesta por Gaizka Mendieta, Juan Antonio Señor, José Emilio Amavisca, Alberto Luque, ‘Lobo’ Carrasco, Luis MIlla, Fernando Torres y José Luis Gayà, supone un nuevo impulso de la importante labor social que están realizando desde su llegada a Leyendas España, así como el reconocimiento a todos los futbolistas que han vestido la elástica de la selección.

Por su parte, el presidente de la RFEF Luis Rubiales, valoró el gran trabajo que está realizando la asociación que encabeza su presidente, Fernando Giner: «Hay que distinguirle por su humanidad, por lo que se preocupa por los demás, por luchar por las causas justas y por los más débiles. Los elegidos no siempre pasan por una vida de rosas, también tienen problemas y en ocasiones, cuando más alto llegas, aún es peor. Pero la Asociación de Leyendas España siempre está. La RFEF está viviendo el mayor nivel de ingresos de su historia y eso hace posible que podáis sacar estos proyectos solidarios y acompañar tanto a los futbolistas que están en activo como cuando acaban sus carreras. Nosotros vamos a estar siempre a vuestro lado. Desde aquí también quiero reconocer a los familiares de los jugadores que aunque no estén físicamente aquí, no dejarán de estar en nuestros corazones y pensamientos».

Cada vez son más las organizaciones que colaboran con Leyendas España a lo largo de todo el territorio español, entre ellas FUNDELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica) y la Fundación Ramón Grosso, que está volcada en dar oportunidades a niños a través de la educación, el deporte y la salud. Leyendas España ha querido reconocer públicamente su gran labor. Ambas también recibieron su reconocimiento por parte de la asociación y la RFEF.

Uno de los momentos más emotivos de la asamblea se ha vivido con el homenaje a los internacionales fallecidos desde principios de 2020, que por la situación sanitaria no pudieron tener el reconocimiento público que merecían, y cuya carrera profesional han desarrollado principalmente en los clubes profesionales de la Comunidad de Madrid, como Paco Gento, Pachín, Ico Aguilar, Miguel González, José Luis Capón y Joaquín Peiró.

Representados por sus familiares, Leyendas España ha querido valorar, reconocer y no olvidar su trayectoria representando a nuestro país con los valores del deporte y de la selección española, en un homenaje al que se sumaron el Real Madrid, con la presencia de Emilio Butragueño (Director de Relaciones Institucionales), y el Atlético de Madrid, con la figura de Adelardo, presidente de la Fundación Atlético de Madrid y fundador de Leyendas España, y Roberto Solozábal, presidente de la Asociación de Leyendas del Atlético.

Emilio Butragueño afirmó que para él ha sido «un placer estar aquí, a la que considero mi casa. Jugar con la selección es el mayor premio que puede tener un jugador, muchos tuvimos esa suerte y es muy importante recordar a aquellos que nos enseñaron el camino. Estos reconocimientos, además de muy merecidos, nos fortalecen como jugadores. Hacéis un gran trabajo y para mí estar aquí es muy estimulante».

Por su parte, Adelardo, presidente de la Fundación del Atlético de Madrid, quiso «agradecer a las leyendas esta iniciativa porque para todos los que nos han dejado hay que decirles que siempre estaremos con ellos y con sus familias».