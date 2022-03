Mestalla vivió su mejor noche de los últimos años después eliminar al Athletic Club en las semifinales de la Copa del Rey. El combinado valencianista se fundió con su afición para derrotar a los bilbaínos, engullidos por completo por el ambiente. Con el pitido final, miles de seguidores blanquinegros se agolparon enfrente del balcón de la Avenida de Suecia para vitorear a sus héroes. Entre ellos, José Bordalás.

El técnico fue uno de los grandes protagonistas de la celebración porque estuvo en boca de todos los aficionados, que le cantaron "Bordalás te quiero" y le pidieron que saliera cuando todavía estaba compareciendo en sala de prensa. Desde allí se escuchaba el potente griterío y el entrenador fue preguntado sobre si situaciones como esta disipan las dudas sobre su futuro en el Valencia CF.

Bordalás respondió con un semblante visiblemente emocionado y agradecido: "Sí, la verdad es que sí. A los profesionales nos llena de orgullo que el aficionado reconozca tu compromiso, tu esfuerzo, tu trabajo. No es Bordalás únicamente, somos un cuerpo técnico que estamos trabajando. Están ayudando muchísimo, no salen como yo a rueda de prensa, pero tengo un magnifico cuerpo técnico que se merecen este triunfo y estar en la final. Me llena de orgullo que reconozcan nuestro trabajo", expuso, echando un 'capote' a los integrantes de su staff de trabajo.

El preparador valencianista se siente respaldado por la afición para seguir construyendo un equipo competitivo. La temporada no está siendo sencilla, pero el pueblo de Mestalla confía al cien por cien en que Bordalás es el hombre indicado para devolver al Valencia a un lugar destacado en el fútbol español.

Días antes, el propio entrenador confesó en una entrevista en la Cadena SER que su intención era continuar ligado al club de Mestalla la próxima temporada y que de boca de Anil Murthy le había llegado que Peter Lim está satisfecho con el trabajo que está efectuando al frente de la nave valencianista