José Bordalás ha hablado del futuro de Bryan Gil y Hugo Duro en el Valencia CF. Los dos futbolistas, cedidos por el Tottenham y el Getafe respectivamente, están "aportando muchísimo" y están muy bien valorados por el entrenador. Bordalás no esconde que le gustaría que siguieran la próxima temporada: "Indudablemente serían bien acogidos para seguir", dijo.

Estas fueron sus palabras: "Son dos jugadores que han llegado y nos están aportando muchísimo. Ahora mismo estamos centrados en la temporada actual y no pensamos más allá del día a día. Sabemos de la dificultad y sabemos que será más difícil con Bryan porque no tiene opción de compra. Con Hugo sí la hay. Indudablemente serían bien acogidos para seguir".

La afición del Valencia pidió la continuidad de los dos futbolistas durante las celebraciones del miércoles en Mestalla a grito de "¡Bryan, quédate!" y ¡"Hugo, quédate!". La situación no es la misma para los dos. El Valencia tiene decidido hacer efectiva la opción de compra de 4 millones por el delantero.

La continuidad de Bryan es más difícil. No hay opción de compra y pertenece al Tottenham. Conte tiene la última palabra. De no quedarse en Londres, la competencia es dura. De momento, el Valencia ya se ha hecho un hueco en el corazón de Bryan. Está "muy agradecido al club" y la afición y eso no es poco.