Tanto quejarme de los lloros del Athletic y al final fui yo quien acabó entre lágrimas. Eso sí, todas de felicidad. Digamos que no es la mejor forma de escribir las últimas líneas de una crónica, pero vaya, es lo que me pasó. Los sentimientos no avisan. Me superó el partido. Y la atmósfera que se creó en el estadio. Y el ambiente de la Avenida de Suecia. Y como yo, a muchos. Lo del miércoles en Mestalla fue un cóctel de amor al escudo, orgullo regional, liberación post-covid y locura fallera que tardaremos mucho tiempo en olvidar.

Fueron tantas las emociones desde las siete de la tarde que exploté. Y lo hice cuando sonó el Probe Miguel. Cuando la mente me devolvió a La Cartuja en 1999. Y cuando me vino a la cabeza una escena familiar de este verano. Recuerdo que le dije a mi hijo de seis años, en un intento de mentalizarlo, que el Valencia estaba malito y tardaríamos bastantes años en jugar otra final. Él no vio el partido por la tele. Era tarde y su madre no le dejó. Pero lo primero que hizo al despertarse fue venir a mi cama y preguntarme si volvíamos a otra final. Le dije que sí. Que aquel día de agosto me equivoqué y que tenía que decirle otra cosa: Por pequeño que quieran hacerlo, el Valencia es muy GRANDE. Precio y reparto de las entradas para la final de Copa del Rey en La Cartuja