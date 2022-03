La victoria el pasado sábado ante el Granada significó mucho más que tres puntos. El Valencia CF ganó su tercer partido consecutivo (entre Liga y Copa) y lo hizo además dando protagonismo a futbolistas que, hace no demasiadas semanas, parecían olvidados, por lo menos en la presente temporada.

Bordalás sacó un once novedoso ante el cuadro nazarí, obviamente motivado por el descanso que necesitaban sus jugadores tras el partido ante el Athletic. Y los no habituales respondieron bien, sobre todo Maxi Gómez y Marcos André. Ambos delanteros, llamados a principio de temporada a protagonizar un papel mucho más principal que el que han terminado teniendo, habían visto desde hace meses como la delantera Hugo Duro-Guedes, secundada por goles y buen rendimiento, se hacía inamovible para Bordalás.

Maxi marcó un gol y provocó un penalti. Por su parte, Marcos André no obtuvo el premio del gol a su gran partido por banda izquierda. Pero sí se llevó el cariño de Mestalla cuando fue sustituido en la segunda mitad. Bordalás, consciente de que no han gozado de una temporada nada fácil, les dio cariño en la rueda de prensa posterior: "Estoy muy contento por ambos. No era fácil por Marcos que incluso ha tenido menos protagonismo. Ha ido de menos a más, es un chico muy generoso. Tengo ganas de que marquen goles, ha hecho un fantástico trabajo, primero en el costado izquierdo y ayudando en defensa. Y Maxi se rompe la racha sin marcar. Es muy importante. Ha trabajado, ha marcado y ha provocado el penalti. Todos un compromiso muy grande. Felicitarles", comentó Bordalás.