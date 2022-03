Son tiempos difíciles para Ronald Koeman. El técnico ha pasado de liderar el Barça al segundo plano mediático en cuestión de meses. Ahora, y con el efecto Xavi, encima está siendo víctima de una avalancha de críticas que señalan su forma de gestionar el banquillo culé antes de su destitución.

Hace unas semanas Koeman se mojó para hablar de su salida del club y de las críticas recibidas. Laporta no ha tardado en responderle, ya que el holandés señaló directamente al presidente afirmando que a él también le hubiera gustado contar con los fichajes que hoy en día sí tiene Xavi.

Sea como sea, Koeman ha pasado a ser una figura bastante criticada estas últimas semanas. El técnico afirmó, todavía al mando del Barça, que la regeneración iba a ser lenta y exigía, mínimo, dos años. Ahora muchos le echan en cara que no sacara el máximo rendimiento de la plantilla como si está haciendo Xavi.

El gesto de Juan Mata con Koeman

Ahora que el entrenador está recibiendo tantas críticas, Juan Mata ha querido tener un detalle con él. Es por eso que ha recordado su pasado juntos en el Valencia CF y ha afirmado que le guarda un especial cariño al técnico. Sin duda, una muestra de afecto por lo que Koeman hizo con él en el pasado.

Juan Mata, que está ultimando su contrato en el Manchester United (no renovará y se vendrá a jugar a LaLiga), ha recordado a Koeman en una entrevista concedida en FourFourTwo. El exjugador del Valencia CF quiso recordar en un fragmento de dicha entrevista la confianza que le dio Koeman en sus inicios como profesional en València.

"Quizá esto sorprenda a mucha gente", empezó explicando Mata, "pero le debo mucho a Koeman", dijo. "Cuando tenía 19 años, estaba pasando por un momento complicado ya que no estaba teniendo demasiados minutos. Un día me vio entrenando, me apartó y tuvo una charla conmigo: 'Creo que puedes tener un sitio en el equipo, así que sigue trabajando duro y juega con confianza. Tengo fe en ti y quiero que te expreses como tú sabes en el campo', me dijo".

Mata quiso destacar la importancia de aquel gesto del holandés en el inicio de su carrera. "Fue el primer entrenador que confió en mí cuando llegué al fútbol profesional con el primer equipo del Valencia CF. Por eso le estoy muy agradecido. Me dio mucha confianza".