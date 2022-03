Miguel Zorío, expresidente del Valencia CF y actual presidente de Marea VCF, ha reaccionado a la presentación, por registro de entrada, del nuevo proyecto para acabar el Nou Mestalla presentado este martes a las consellerias de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y también en la de Economía.

Comunicado oficial de Miguel Zorío, de Marea VCF

"Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha salido al paso del gran soufflé que intentó cocinar ayer Peter Lim y sus chicos en Valencia: “nuestro experto en paraísos fiscales pensó que podía moverse en Valencia como lo hace por otros lares. Ayer presentó de nuevo cuatro diapositivas de power point y un plan financiero que no se sostiene. Sólo tiene el dinero de CVC, y el resto es financiación de 'trilero'. Dice que venderá unas torres que ya no están recalificadas. Dice que comenzará el campo, que esté costará 350 millones de euros en total, ero que sólo tiene 80. Dice que las constructoras están trabajando en el proyecto, cuando ya le han dicho que no se puede terminar por ese dinero, y menos con unos costes que se han incrementado en cerca de un 40% por la crisis del covid y de Ucrania. Dice que nos vamos a un estadio con 3000 plazas menos que el actual, y lo único que busca es liberar las viejas parcelas de Mestalla para pegar un pelotazo urbanístico. Y ahora deja la pelota en el tejado de los políticos valencianos, que no tienen otra opción legal que contestarme al escrito presentado el 28 de diciembre (y posteriormente en febrero), y esa contestación no puede ser diferente a la de los servicios jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento: la ATE está caducada. Cualquier proyecto de reinicio de obras necesitará expediente y licencias nuevas. Bienvenido Lim al mundo de la ley”.

Para Miguel Zorío, “el promotor del estadio ha incumplido la ATE y es ilegal y entraríamos en un presunto delito de prevaricación, sí a pesar de sus incumplimientos, a pesar de no someterlo a penalizaciones por los mismos, ahora el Consistorio y la Generalitat ayudaran a Peter Lim a aprovechar las licencias anteriores que ya están caducadas, al igual que la ATE. Además debemos recordar que también sería discriminatorio con respecto a empresarios valencianos de la talla de Juan Roig, que sí que pone de su bolsillo 250 millones de euros para construir el pabellón Arena”

Miguel Zorío recuerda a los técnicos autonómicos y municipales que la ley obliga a contestarle primero a él sobre la instancia presentada en diciembre (y hace diez días de nuevo) en la que solicita confirmar por escrito que el consistorio cumple con el acuerdo del Consell y ha dado por caducada la ATE. Además exige al Ayuntamiento que publique inmediatamente toda la documentación del proyecto, incluida la de ayer, más los informes jurídicos, el power point".