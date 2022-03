El pasado mercado de verano, los nombres de Mauro Arambarri y Djené Dakonam estuvieron encima de la mesa del Valencia CF como peticiones expresas de José Bordalás para reforzar la plantilla. Ángel Torres, presidente del Getafe, se mostró abierto a negociar una salida para ambos este verano.

El presidente de la entidad azulona explicó que todavía no ha recibido ninguna oferta por parte del Valencia porque todavía no sabe el club de Mestalla donde estará la próxima temporada (si entrará en Europa o no), pero explicó que ambos han renovado bajo la premisa de dejarles marchar si llega una oferta satisfactoria para las dos partes.

De las especulaciones, a un traspaso más plausible, el de Hugo Duro. “Es el hijo futbolísticamente de Pepe Bordalás. Fue el que apostó por él y él ha nacido para jugar con Pepe”, fueron las palabras de Torres al respecto del futbolista madrileño, que está cedido en Mestalla procedente del Getafe CF con una opción de compra de alrededor de cuatro millones de euros, que todavía no está ejercida.

En la entrevista, concedida a SER Deportivos Valencia, Torres mostró su aprecio por el Valencia, le deseó suerte de cara a la final de Copa y entrar en Europa y le recordó que el precio de Hugo Duro es una ganga. Sobre este asunto, el presidente confesó que preguntó al representante del jugador: “Le dije que si ya lo tenían acordado y me dijo que sí, pero que si la cosa no salía no me preocupase que hay quien paga más que el Valencia”, expuso, al tiempo que otorgó a Bordalás todo el mérito en la apuesta por el jugador: “Era el único que confiaba. Llegamos a un acuerdo y quién lo iba a decir. El rendimiento que está dando, yo nunca he visto a un jugador trabajar tanto”.

¿Está contento Bordalás?

Otra de las cuestiones fue si el entrenador está contento en el Valencia después de todos los acontecimientos alrededor del mercado de fichajes y la ausencia de Peter Lim en el día a día, un modelo de gestión muy distinto al de Getafe: “Pepe tenía mucha ilusión de entrenar al Valencia y sabía de las dificultades. Sabía que no iba a ser lo mismo que entrenar al Getafe. El Valencia es un grande que no está en su mejor momento y Pepe sabía donde se metía”.