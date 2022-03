La plantilla del Valencia CF acudió al balcón del Ayuntamiento con ganas de disfrutar de la mascletà y la ilusión de volver dentro de alrededor de un mes. Exactamente el 24 de abril. Justo un día después de la final de la Copa del Rey contra el Betis de La Cartuja. València respira ambiente de Fallas, pero también hambre de fiesta copera. Así lo comprobaron José Bordalás y los jugadores en su visita al corazón de la ciudad. «¡A ver si ganáis y volvéis el mes que viene!». «¡Nos vemos pronto por aquí!». Muchos de los comentarios de las autoridades políticas y las falleras mayores e infantiles de la corte de honor fueron en esa dirección. La fiebre por la Copa también se sintió en la calle. Los aficionados animaron desde abajo a los jugadores a grito de «¡Illa, illa, illa, nos vamos a Sevilla!». El equipo se siente más fuerte que nunca y asume el reto. «Haremos todo lo posible por volver al balcón. Volveremos». Dicho queda en el Ayuntamiento.

La visita del Valencia a la casa consistorial dejó algunas escenas especiales. Como el cariño que recibieron Bordalás y los capitanes Gayà, Carlos Soler, Paulista y Jaume (los únicos que estaban en el balcón principal) o la sorpresa que se llevaron algunos jugadores que debutaban en la mascletà como Bryan Gil. «Me ha impresionado muchísimo. De hecho me he tenido que meter hacia dentro porque los oídos los tenía ya acabados. Pero bueno, la verdad que muy bien. Y me ha impresionado para bien», explicaba el de Barbate. Más allá de anécdotas, esta visita extradeportiva al Ayuntamiento demostró el buen rollo que existe en el vestuario.

Bordalás y los capitanes han conseguido que este grupo de jugadores sea una auténtica «familia». Todos los jugadores van a una y ese espíritu colectivo ha sido fundamental para romper aquella dramática racha de 2 de 21 puntos, espantar las dudas y la tensión que surgió tras la dolorosa derrota contra el Barcelona y levantarse de cara al tramo final de la temporada con tres victorias consecutivas (Mallorca, Athletic en Copa y Granada) y solo un gol en contra en los últimos 270 minutos. El Valencia ha cortado su sangría de goles, ha recuperado jugadores y, lo más importante, está creciendo como equipo con una identidad propia y no hay mejor noticia que esa en clave final de Copa. Y no hay tópicos a la hora de hablar de unión. La prueba es que un gran número de jugadores del Valencia, lejos de marcharse a sus casas con sus familiares o amigos cuando acabó la mascletà, se desplazaron a comer a un restaurante. La novena Copa del Rey de la historia del Valencia se está cocinando.