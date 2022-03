José Bordalás se verá las caras frente a sus ex en el Getafe este sábado en el Coliseum. Allí tal y como ha reconocido el propio técnico se reencontrará con mucha gente conocido y con la que “mantiene relación” en todos los ámbitos del club.

Sin embargo hay un nombre que destaca por encima de otro, Mauro Arambarri. El medio centro es un futbolista que siempre le ha gustado a Bordalás y por el que ya hizo fuerza para que firmara por el Valencia. Esta vez volverá a estar enfrente del entrenador alicantino, que asegura no haber hablado con él: “No, no. No es momento. Es jugador del Getafe y no he hablado con él, ni voy a hablar. Estamos en la competición y sería poco respetuoso”.

Asimismo también se le preguntó por la posibilidad de que el Valencia CF consiga ampliar la cesión de Bryan Gil. Bordalás se limitó a elogiar al futbolista por su impacto inmediato en el equipo y centró su mirada en la Liga: “No tengo conocimiento y obviamente ahora mi club sabe que estoy centrado en la competición y cualquier movimiento me lo comunicarán. Bryan nos está aportando y ayudando mucho, pero pertenece al Tottenham y cuando llegue el momento se abordará esa oportunidad"