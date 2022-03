Jasper Cillessen ya está de nuevo bajo palos. El portero del Valencia CF ha comenzado una nueva etapa en su proceso de recuperación y ya trabaja sobre el césped en solitario al margen del grupo. José Bordalás lo está esperando. "Cillessen ya ha empezado la readaptación, ojalá lo tengamos lo antes posible con nosotros". El neerlandés, baja contra el Getafe, es duda para el próximo fin de semana ante el Elche. A la espera de comprobar su evolución, la idea es que vuelva al cien por cien después del parón liguero a comienzos de abril".

Debate a la vista. Este viernes Bordalás habló con Jaume Domènech, aunque el técnico dejó claro en rueda de prensa que no fue nada relativo a su titularidad. "Hemos hablado de otras cosas que compartimos, hablamos con los jugadores de muchas cosas, no solamente de si van a jugar o no".

Bordalás puso ‘fecha’ a la recuperación de Gayà, reconoció los «problemas en la rodilla» de Uros Racic que espera que «no sean problema» y no descartó a Ilaix Moriba, baja ayer por gripe. "Gayà trabaja con el readaptador y confiamos que pronto podamos contar con él en el equipo porque es un jugador muy importante. Confío en que Ilaix se recupere, queda una sesión mañana", dijo.