El punto no sirve de mucho. Lo dijo Carlos Soler al final del partido y no le falta razón. El pobre empate contra el Getafe es la confirmación de que el Valencia CF está muy lejos de los puestos europeos esta temporada vía LaLiga. El equipo propuso poco y tiró a puerta nada. El dato habla por sí solo. Cero disparos entre los tres palos durante los noventa minutos que al final fueron casi cien por las continuas interrupciones que pararon el partido una y otra vez.

El Valencia se quedó a cero en ataque. Ni construyó con un centro del campo más apagado que nunca. Ni inquietó arriba al Getafe. Faltó fútbol. Todo fue plano de medio campo para arriba. La defensa azulona vivió tranquila todo el partido. Dimitri Foulquier fue el hombre del Valencia más peligroso. No hay mejor resumen para el partido que ese. Para colmo, José Bordalás no arriesgó desde el banquillo. No cambió nada. Y por supuesto tampoco cambió el marcador.

Lo bueno es que tampoco el Getafe fue capaz de moverlo. El Valencia preocupa en ataque, pero el partido deja una lectura positiva en clave defensa. El equipo de Bordalás no juega bonito, en Getafe ni siquiera jugó, pero está muy lejos de ser aquel Valencia vulnerable y frágil que cometía fallos individuales ridículos que acababan penalizando y mucho. Este sábado se encadenó la tercera portería a cero de los últimos cuatro partidos (Mallorca, Athletic y Getafe) y eso es un paso adelante importante viendo de la hemorragia de dónde venía el equipo.

El Valencia es otro con Paulista

El Valencia, desde la vuelta de Gabriel Paulista es otro. Más feo, pero más eficaz. Un gol en contra en 360 minutos es oro puro. La defensa de los tres centrales ha devuelto la solidez al equipo y queda comprobado que es el único camino para que este camino crezca. En el vestuario lo tiene claro. Cualquier posibilidad de ganar la final de Copa al Betis y acabar LaLiga luchando por la séptima plaza es hacerse fuerte atrás.

El Valencia ha ganado en defensa. Ahora falta que no sea a costa de renunciar a la portería rival como pareció en muchas fases del partido. El equipo necesita un plus arriba. Lo saben los jugadores. Jugando así es imposible alcanzar las plazas de Europa que ahora mismo están a 7 puntos. El Valencia está capacitado para más y el equipo está obligado a demostrarlo el sábado contra el Elche. Toca defender, atacar y ganar.