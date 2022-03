Hugo Duro era otro de los protagonistas del Getafe – Valencia. Junto con Foulquier y con José Bordalás, el delantero volvía a la que es su casa, puesto que está cedido en el Valencia. El canterano del Getafe recibió una lamenablte bienvenida de parte del público del Coliseum Alfonso Pérez que le gritó “Hugo Duro, traidor”.

Más tarde el jugador dio su opinión sobre esos cánticos para los micrófonos de Movistar LaLiga: "Me molesta que me tomen por eso porque igual vuelvo en dos meses, no lo sé, y que piensen eso de mí" .

En ese mismo sentido Hugo Duro ha explicado sus sensaciones, agridulce, pese a que volvía a su casa literal, ya que es natural de Getafe: “Ha sido raro, esta es mi afición, mi equipo, de cuna soy azulón, siempre voy a estar agradecido a este club, al presidente, jugadores, entrenadores... etc. Me voy un poco no sé, no jodido, pero sí fastidiado por como la gente me ha recibido sin yo nunca haber dicho nada malo de ellos y siempre habiéndoles dado muestras de cariño".

Además Hugo Duro ha explicado cómo fue su salida del Getafe este verano: “Estaba fuera del club. Lo tenía hecho con otro equipo y el Bordalás me llamó, irme a un equipo de como el Valencia, no había nada que pensar”.