La reanudación de las obras del Nou Mestalla se encuentra todavía en la fase preliminar del tablero político, de la concesión de permisos y viabilidad financiera que garanticen que la obra, trece años parada, se remate con todas las garantías de un plan de gran envergadura urbanística. El marasmo burocrático es el principal escollo, pero no el único de un proyecto con unas directrices que hace quince años, cuando se gestó, empezaban a estar caducas y que deberán actualizarse a las tendencias actuales en construcción de nuevos estadios y remodelación de recintos ya existentes. Cuando sea una realidad y se eche la pelota a rodar en el estadio de Corts Valencianes, el valencianismo deberá hacer frente a aspectos como la localización del estadio, la distinta estructura de la grada, el aforo que acerque al estadio a la idea de un lleno que repercuta en el beneficio deportivo y la generación de ingresos, y por último la convivencia equilibrada entre el aspecto ambiental y el comercial.

Ubicación del Nou Mestalla

El enclave del Nou Mestalla es el primer reto para no alterar la fidelización. Por primera vez desde su fundación como club, el Valencia abandonará la zona de la avenida de Aragón. Una ubicación periférica en los tiempos de Algirós (1919-1923) y en las primeras décadas de Mestalla, y que ahora es completamente céntrica y muy urbana. El actual Mestalla se encuentra en una zona acotable a pie o en escaso tiempo en transporte público para aficionados de València ciudad, y cerca de grandes vías para el acceso de los seguidores de las comarcas. El cambio de rutinas en las costumbres de los aficionados es un aspecto que algunos clubes han tenido en cuenta en la creación de nuevos estadios, con el objetivo de no desarraigar a su masa social. Así ha sucedido en el tránsito del viejo al nuevo San Mamés en el Athletic Club, apenas movido unos metros, o el Arsenal, trasladado a escasas manzanas de Highbury, en el mismo barrio al norte de Londres. Otros clubes de primer nivel, como el Real Madrid, el Betis o variados ejemplos en el Reino Unido, como el Manchester United o el Liverpool (que descartó un nuevo estadio), han ido readaptando sus recintos a las nuevas necesidades y tecnologías, sin necesidad de mudarse. En Mestalla, esta posibilidad queda descartada ya que parte de la ampliación de finales de los 90 es ilegal y además no se contempló una de las primeras propuestas, de Bautista Soler, que ideó levantar el nuevo campo en los cuarteles, lo que habría supuesto el regreso a Algirós.

Estructura

La estructura de la grada, el bowl, es el otro desafío. El actual Mestalla es uno de los estadios más verticales de Europa. Una pendiente provocada por la sucesión de reformas sobre un espacio urbano cerrado, que le han conferido un aspecto muy alto (60 metros) y muy vertical, con una cercanía extrema de la grada al campo. Con ese diseño se ha ganado fama de ser uno de los campos más intimidatorios de Europa. La estructura del Nou Mestalla, que sí llegó a levantarse antes de pararse las obras, es mucho menos vertiginosa y más abierta, pensado en el mayor confort de los aficionados, pero que otorgará al estadio un aspecto distinto al del actual Mestalla, menos enjaulado, que puede repercutir en la atmósfera del campo, con el añadido de que todo un anillo se utilizará para restaurantes. Fue el primer argumento que chirrió a Peter Lim al visitar las obras, en contraste con el ambiente de sus primeros partidos en Mestalla. Eso sí, con los sucesivos rediseños se ha eliminado la pista de atletismo, un concepto obsoleto que ha obligado a la Real Sociedad o al Mallorca a rectificar los planteamientos iniciales en los desangelados Anoeta y Son Moix. En el primer diseño de Juan Soler (2007), y en el presentado por Manuel Llorente (2012, que modificaba la cubierta de acero por la de cristal), se contemplaba la pista.

Aforo reducido

Ha sido uno de los argumentos más criticados en los detalles dados a conocer en el segundo proyecto de Meriton (el primero era de 2017, con cubierta textil): la reducción del aforo del Nou Mestalla hasta 46.000 espectadores, menos que la capacidad actual (49.300). En realidad, ha sido el último giro de una tendencia introducida por Amadeo Salvo en 2013, cuando bajó la capacidad de 75.000 a 61.500. En 2017, el borrador de Meriton disminuía el aforo a 55.000 y en el último esbozo se desciende a 46.000, ampliable a 60.000. El objetivo es el de adecuar la capacidad a la realidad social del valencianismo. El diseño de 2007 se pensó en el momento culminante posterior al doblete y con la percepción, predominante desde Italia 90 hasta la primera mitad de la década de los 2000, de que el ‘gigantismo’ de los estadios era sinónimo de riqueza y prosperidad. Si bien algunos clubes equiparables socialmente al Valencia han ampliado moderadamente sus aforos (Atlético, 55.000 a 68.500 del Calderón al Wanda, o el Athletic de 40.000 a 53.289), la Juventus fue el club pionero en reconstruir el viejo Delle Alpi, que pasó de 70.000 butacas con media entrada y pista de atletismo a 41.000, con llenos en un 83% de los partidos y una mayor proximidad al campo. Una grada llena, además de proyectar la buena salud deportiva del proyecto, puede atraer mayores patrocinios y aumenta el entusiasmo de la masa social: contar con un abono o una entrada pasa a ser un tesoro. El Bayern de Múnich liquidó en 9 temporadas el préstamo a 25 años para construir el Allianz Arena, gracias en parte a los llenos consecutivos en su nueva casa. Si bien la experiencia de otros estadios indica que el desembarco en un nuevo recinto viene acompañado de un impulso de novedad en los primeros meses y temporadas, en el Valencia, sin el componente anglosajón de la religiosidad en la asistencia, debería acompañarse con una hinchada guiada por las expectativas del proyecto.