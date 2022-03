Hugo Guillamón es uno de los nombres propios de la temporada en clave Valencia CF. El futbolista de L’Eliana es el segundo jugador con más minutos del equipo y desde la posición de mediocentro ha dado un salto competitivo importante. El propio futbolista explicó la intrahistoria de esa metamorfosis en los micrófonos de La Pizarra de Quintana.

“Se nota mucho el cambio, el fútbol es mucho más rápido, te requiere los cinco sentidos y es lo que más intento mejorar y he mejorado. De central no sentía esa presión de tener rivales a mi espalda. Trato de estar mucho más, atento, ágil…”, explicaba el ‘6’ valencianista, que reveló la petición de José Bordalás cuando le planteó ese cambio: “Desde el primer día me transmitió que quería de mí ese salto en intensidad, que no deje de correr”.

Contrariamente a la mayoría de centrales que avanzan su posición a la medular, Guillamón sí es un centrocampista con buen trato de balón. “Siempre me ha gustado tocarla, asociarme con mis compañeros y ahora de mediocentro disfruto por eso”, confesaba el jugador, que también explicó que Bordalás le pide salir en conducción y pisar campo contrario una vez robe el equipo el balón. La transformación, que se viene gestando desde hace varios años, ha sido un éxito y entrenadores de la Academia como Miguel Grau o la visión de Marcelino fueron también claves.

El jugador se mostró “tranquilo” respecto a su futuro. Y es que tal y como avanzó SUPER, el acuerdo para su renovación es total. El jugador llegó a la Academia en benjamines y seguirá ligado a la entidad en la que jugaron sus primeros ídolos. Guillamón confesó en esa entrevista que siempre se fijó en Roberto Fabián Ayala-

Elogios a sus compañeros

El centrocampista fue preguntado por algunos de sus compañeros. Sobre José Luis Gayà explicó que el capitán ejerce un papel clave en el ascenso de los jugadores de la cantera a entrenar con la primera plantilla. También tiene una estrecha relación con Bryan Gil, del que explicó que cuando aparecieron los primeros rumores le envió un mensaje: “¡Ni te lo pienses!”.

Por último, valoró muy positivamente a Gonçalo Guedes, jugador diferencial esta temporada: “Todo el mundo sabía lo que es capaz de hacer, ya lo había demostrado, quizás tuvo algún mal momento en estos últimos años. Pero todos hemos tenido claro que es muy importante, este año está tirando del carro y se nota mucho. Si está bien el equipo funciona y lo agradece”.

Ilusionado con la final de Copa

Guillamón disputará su primera final como valencianista y confesó que seguro que lo recordará “toda la vida”. Sobre este partido, explicó el enfoque que le da y lo que espera: “Revisaré el partido de la ida para la final. Será muy disputado, bonito para los dos equipos, con la gente en las gradas. Ellos tienen muy buenos jugadores, será una guerra”.