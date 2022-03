Miguel Zorío, máximo responsable de Marea Valencianista, ha denunciado a través de un comunicado público 'el oscuro origen de la fortuna de Peter Lim y sus fluidas relaciones con los oligarcas rusos y chinos (a los que ayudó como bróker en sus inicios)'.

Así, a través de la nota enviada a los medios de comunicación, Marea Valencianista denuncia que 'los tentáculos financieros de Peter Lim empezaron a crecer en 1991 con una inversión de 10 millones en la empresa agroalimentaria Wilmar International. El autodenominado hijo del pescador realizaba esta inversión con el dinero recaudado como comisionista empresarial (bueno según él como bróker financiero).

Wilmar es especialista en el aceite de palma, producto a punto de ser prohibido por la Unión Europea por sus contraindicaciones sobre la salud de las personas. Esa apuesta le proporcionó casi 600 millones de euros de beneficio. Wilmar es un gigante en Asia, donde es líder en distribución, y la mayor multinacional del sector.

Amnistía Internacional ha denunciado a Wilmar International por el uso y abuso del trabajo de niños y mujeres, por contaminación y por eliminar gran parte de las selva y de la fauna de la zona indonesia.

Según AI (Amnistía Internacional), Abdi Budi Mulia (una gran plantación de palma aceitera en la isla indonesia de Sumatra), es una de las cinco plantaciones indonesias con serios abusos de los derechos humanos del gigante singapurense Wilmar, dueño y principal comprador de las plantaciones analizadas.

Para Miguel Zorío, “el gobierno municipal y autonómico no pueden taparse los ojos ni la nariz a la hora de conceder más beneficios urbanísticos a quien como Lim se ha enriquecido con empresas en las que los derechos de los niños y de las mujeres no se respetaban. Entre los abusos documentados por la organización, se incluyen trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación por género y prácticas peligrosas para la salud de los trabajadores asegura el informe de Amnistía Internacional”.

Wilmar es el principal intermediario de la industria del aceite de palma y se calcula que controla aproximadamente el 45% del mercado internacional de esta materia prima. Buena parte procede de Indonesia, el principal productor mundial de este rojo aceite.

Wilmar International LTD también aparece en los papeles de Panamá como una Off Shore radicada en las Islas Vírgenes. Un caso similar al de Mint Capital Ltd y Mint Media Ltd, empresas en la que Lim, Mendes y Layhoon han ayudado a Cristiano Ronaldo a mover dinero de forma presuntamente irregular hacia Suiza, según las investigaciones judiciales.

Según Miguel Zorío, “ya es hora de que la administración valenciana y los representantes políticos, exijan a Peter Lim el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los valencianistas cuando compró el Valencia CF con un préstamo dado por un banco rescatado por todos los ciudadanos. Ni el Valencia CF ni los valencianos merecen tener como inversor a un personaje que nos ningunea, juega con la salud de los niños en Indonesia, se enriquece con un producto muy perjudicial, tiene empresas en paraísos fiscales, es investigado por fraude fiscal y evasión de impuestos, y miente a instituciones y aficionados”.

Por todo ello, y por sus evidentes relaciones comerciales en el mundo del fútbol con los oligarcas rusos propietarios de grandes clubes europeos (y que ahora han visto como se está investigando el origen de su gran patrimonio y como se embargan sus bienes), el ex Vicepresidente del Valencia CF y máximo responsable de Marea Valencianista, exige “que las administraciones públicas investiguen el origen de la fortuna de Lim, le exijan un pronunciamiento claro contra Putin (no sólo a favor de la paz), exhiban ese pronunciamiento los jugadores en el próximo partido (NO A LA GUERRA DE PUTIN) y lo suscriba públicamente Peter Lim de su puño y letra”.