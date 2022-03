Jesús Vázquez volverá a ser titular en el lateral izquierdo del Valencia CF ante las bajas por lesión de José Luis Gayà y Toni Lato. El canterano tendrá una nueva oportunidad contra el Elche en el Martínez Valero tras sus buenas actuaciones contra el Granada y el Getafe. El valencianista está contento con sus partidos y espera que sean "más". "Hubo momentos complicados al principio de la temporada, con menos minutos, peor hay que estar preparado y seguir entrenando fuerte porque no sabes cuando te va a tocar. He jugado dos partidos ahora y ojalá puedan ser más".

Además, reconoció en declaraciones al club su agradecimiento a Bordalás, Gayà y Lato por sus consejos y ayuda. Esta fueron sus palabras:

Volver a ganar en LaLiga.

Muchas ganas de jugar y ganar. Llevamos un buena racha de victorias, hicimos un partido bastante completo en Getafe, pero ahora hay que volver a ganar. Veníamos de una mala racha, la hemos cambiado, nos metimos en la final de Copa, pero ahora nos toca volver a ganar.

Difícil contra el Elche.

Será un partido complicado. Sabemos que es un equipo muy tenso, tendremos el apoyo de los aficionados que vengan, hay que igualar la intensidad, ir a por todas y afrontar el partido con muchísimas ganas.

Más porterías a cero.

No encajar en muy importante, porque si luego marcas tus ocasiones es más fácil conseguir resultados, es primordial no encajar goles.

Estado de ánimo del equipo.

El equipo está con muchas ganas de volver a ganar. Estamos muy unidos y afrontando el final del campeonato con mucha ilusión.

Objetivo Europa.

Sabemos que esta la posibilidad de la Copa, pero eso ahora queda a un lado y ahora toca centrarse en la liga y en ganar jornada a jornada.

Momento personal.

Hubo momentos complicados al principio de la temporada, con menos minutos, peor hay que estar preparado y seguir entrenando fuerte porque no sabes cuando te va a tocar. He jugado dos partidos ahora y ojalá puedan ser más. Estoy muy contento por estar ayudando al equipo. Me ayudan mucho sobre todo Gaya y Toni, me dan consejos desde la experiencia, y el míster me dice que apriete, que sea yo mismo y que vaya adelante.