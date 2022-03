El seleccionador nacional Sub-21 Luis De la Fuente ha destacado el crecimiento de Bryan Gil tras llegar cedido al Valencia CF procedente de un Tottenham en el que no contaba con muchas oportunidades.

"Siempre he demandado oportunidades para estos futbolistas, confianza y continuidad. Ahora la ha encontrado en Valencia. Si se confía en ellos no fallan nunca. Son jugadores top. Tiene la oportunidad. Confían en él y tiene una fortaleza mental espectacular. Todavía no ha tocado techo", dijo.

Bordalás nunca ha escondido que le gustaría que siguiera la próxima temporada tanto él como Hugo Duro: "Indudablemente serían bien acogidos para seguir", dijo. "Son dos jugadores que han llegado y nos están aportando muchísimo. Ahora mismo estamos centrados en la temporada actual y no pensamos más allá del día a día. Sabemos de la dificultad y sabemos que será más difícil con Bryan porque no tiene opción de compra. Con Hugo sí la hay. Indudablemente serían bien acogidos para seguir".

De la Fuente también dijo que hay que "respetar" la decisión del delantero del Barcelona Abdessamad Ezzalzouli 'Abde' de renunciar a jugar con España al ser convocado por la selección absoluta de Marruecos y señaló que cuenta con "todos los que quieran estar". "Hay que respetar la decisión del jugador. Aquí van a estar todos los que quieran estar. Si ha tomado otro camino, lo respeto", afirmó en rueda de prensa.