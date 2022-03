Sergio Canales es uno de esos futbolistas maravilla que hay en Primera División, pero que ha tenido que superar un calvario con las lesiones hasta encontrar su sitio en el que poder disfrutar.

Tras una etapa sin oportunidades en el Real Madrid tras salir del Racing, en el Valencia CF podía tener un sitio de Champions League en el que despuntar y crecer como jugador. Sin embargo la etapa de Canales en Mestalla estuvo marcada por dos graves lesiones de rodilla, que le llevaron finalmente a salir del club rumbo a la Real Sociedad, donde se asentó como jugador.

Ahora Canales ha explicado en la última edición de Universo Valdano todo esa trayectoria y cómo sintió que no estaba preparado para hacer frente a la presión de un Valencia de Liga de Campeones: “"En el Valencia estuve dos años y medio. Fui al europeo sub 21 de Israel y me hice un desgarro en el isquio en el primer partido. Y ahí empiezo a dudar. Necesitaba un cambio de aires. El club seguía confiando en mí, le tengo máximo cariño, pero en enero mi cabeza no estaba para competir. No me sentía fuerte, no sé si tenía miedos, pero no estaba libre. Y para competir en un Valencia luchando por Champions no me sentía con la responsabilidad que me habían dado. Y decidí cambiar de aires"

Canales sufrió una primera rotura del ligamento cruzado anterior a los pocos meses de llegar a Mestalla en un duelo contra el Athletic. "Ya estaba muy centrado, me había hecho a la idea de las necesidades que tenía para estar en la élite, estaba en un Valencia de Champions sintiéndome importante y llegó la lesión. No tenía ni idea de qué era el cruzado anterior, no sabía nada. Me rompí, el doctor me lo dijo y yo pensaba que era un mes o dos. Cuando me dijo seis fue un palo, pero al no conocerlo, fue todo nuevo y vas poco a poco. Mentalmente fue la más fácil porque no conocía el proceso. Todo lo que iba avanzando era nuevo y ves que mejoras rápido. Te quitan la escayola y empiezas a hacer fuerza, corres... Era complicado, pero me apoyé mucho en mi gente y tuve la suerte de que iba a llegar al final de temporada y eso me alivió, terminar jugando y con buenas sensaciones", explica el cántabro a Valdano.

Tras una rapidísima recuperación de cinco meses, en marzo Canales volvía a un terreno de juego. Sin embargo a los pocos minutos de volver se rompió de nuevo: "Esa sí fue un palo gordo, había vuelto dos semanas y estaba jugando de titular. Estaba haciendo muy buen partido y en el minuto 60... Cuando te rompes una vez, la segunda lo sabes al segundo. Vino Soldado corriendo y se lo dije, 'me he roto el cruzado'. Ya sabes la sensación. En la primera estuve cuatro meses y medio o cinco y en la segunda me reuní con muchos expertos para ver dónde me operaba. Llegué donde Cugat y me dijo que iban a ser nueve meses. Mentalmente fue un palo muy gordo"

Canales disputó en el Valencia un total de 58 partidos en los que metió cinco goles y repartió siete asistencias.