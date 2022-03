La familia Guillamón está de enhorabuena tras la reciente convocatoria de Hugo con la Selección Española Absoluta. El futbolista de L' Eliana entró en la lista por la lesión de Diego Llorente y tendrá la oportunidad de jugar de nuevo con 'La Roja'. Cabe recordar que Hugo ya debutó con la absoluta en unas circunstancias extrañas por el brote de Covid en Las Rozas previo a la Eurocopa de 2021.

En una entrevista concedida a VCF Media, su padre Ximo Guillamón ha mostrado el orgullo que siente por su hijo al tener de nuevo la oportunidad de jugar a las órdenes de Luis Enrique. Aunque, como siempre, trata de que su hijo mantenga los pies en el suelo: "Cuando nos comunicó su convocatoria le transmitimos nuestro orgullo, pero le dijimos que tuviera los pies en el suelo, que él forma parte de la Sub-21 y que esto es solo un entrenamiento. Desde los 5 años lleva jugando al futbol y luchando todos los días para llegar a esto. Ahora tiene que disfrutar y seguir trabajando, porque esto no se ha acabado. Esperamos que disfrute y aprenda, porque tiene referentes tanto en el Valencia CF como en la selección para seguir creciendo".

Premio merecido sin olvidar la Sub-21

Su padre no se olvida del Europeo Sub-21: "Creo que el reconocimiento es merecido, aunque le viene pronto. Se lo merece por los años que lleva, por lo que ha luchado y por lo que ha ido creciendo año tras año con todas las adversidades que ha tenido durante toda su vida. Yo le sigo diciendo que lo suyo es la Sub-21 y me gustaría que jugara y ganara el Europeo Sub-21".

Su papel actual en el Valencia CF

Ximo Guillamón admitió que llevaba años viendo a su hijo como centrocampista: "Desde que llegó al primer equipo del Valencia CF, Hugo ha jugado con todos los entrenadores que ha tenido, con Celades, Gracia y Bordalás. El más importante fue Celades, que lo metió, pero Bordalás lo ha encumbrado y ha confiado plenamente en su adaptación y sus cualidades de control del juego. Ahora está en una posición en la que muchos veíamos que tenía que estar jugando hace años. Además, puede jugar de central. El que diga que es bajito y que no llega es que no sabe lo que es un central moderno, con salida de balón y anticipativo, no un central leñero".

Su nueva demarcación en el campo

"Lleva solo seis meses reales en la nueva posición, cuando hay jugadores que están aprendiendo durante toda la carrera. Hay que darle un voto de confianza, esperar a que acabe la temporada, y a partir de la que viene ir exigiéndole más y más".

Te puede interesar: Valencia CF Ilaix destaca entre los mejores jóvenes del mundo

Final de Copa

"Se puede perder. No pasa nada. Pero hay que luchar lo indecible. Oportunidades como esta hay muy pocas en la vida y hay que cogerlas. La anterior, él la vivió como aficionado con nosotros. Aquello fue impresionante. Pero imagínate lo que puede ser ganarla estando dentro del campo. Sería el colofón para una temporada, para él, magnífica".