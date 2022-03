Bienvenidos a la nueva batalla del fútbol, al pulso entre los grandes negocios y el sentimiento de los aficionados organizados en la defensa de los clubes como activos comunitarios. La configuración del deporte del futuro se juega en las altas esferas, en la que la caída en desgracia del modelo de los grandes propietarios trata de regenerarse con los intentos de las entidades más poderosas de crear la Superliga, una maniobra que la UEFA pretende evitar a cambio de eliminar el fair-play financiero. En la calle, la acción de los aficionados empieza a conectar con las iniciativas políticas. Una ola que ha cogido fuerza en el Reino Unido, que dispone de un marco legislativo en Alemania con el 50+1 y que en España empieza a gestarse en la discusión, todavía en una fase embrionaria, de la nueva Ley del Deporte. Con el fin último de democratizar el gobierno de los clubes, las enmiendas buscan dotar a las aficiones de mayores instrumentos para fiscalizar la gestión de instituciones con un calado representativo que va más allá del fútbol.

Soplan vientos contrarios para los propietarios de clubes. Por primera vez importa la procedencia de las fortunas de los accionistas mayoritarios y, además, el desencanto de los aficionados ante las promesas de gloria a corto plazo se vuelve en contra de los acaudalados dueños, desde el Parque de los Príncipes a Mestalla. La invasión de Ucrania ha acabado con la aventura futbolística en el Chelsea de Roman Abramovich, el más hábil del grupo de oligarcas que se adentró en el sector y que ha acabado señalado por sus estrechas relaciones de poder con Vladimir Putin. El patrimonio de Abramovich nació en la ola neoliberal posterior a la desintegración de la URSS bajo el mandato Boris Yeltsin, y de una fábrica de juguetes participó de la selecta lista de beneficiarios de la subasta de las grandes riquezas nacionales (gas, petróleo, aluminio, telecomunicaciones…). Por otro lado, ni reunir a Messi, Neymar y Mbappé ha evitado que Nasser Al-Khelaïfi, dueño del París Saint Germain, se enfrente al hartazgo de sus aficionados, que reclamaron su salida en una carta del colectivo de ultras: «Tu equipo no es más que un montón de ‘estrellas’ que apenas se complementan entre sí», «te ven más en la Semana de la Moda que en una reunión con los representantes de tu propia afición».

«Es un momento importante y el éxito va a depender mucho de cómo logre involucrarse la afición de base, pero la democratización de los clubes no va a ser ni un proceso rápido ni homogéneo», asegura a SUPER José Antonio Pérez, presidente de Libertad VCF, principal núcleo opositor a Peter Lim en el Valencia CF. La asociación comunicaba ayer que han presentado al diputado de Compromís Joan Baldoví una batería de propuestas encaminadas a la reforma de la Ley del Deporte. Se aspira a garantizar que los clubes «respeten a su afición y se dirijan progresivamente a la democratización» e implantar, en el marco de la ley de sociedades, mecanismos para controlar el gobierno de los clubes. Entre las medidas, destaca «la prohibición a los grandes accionistas de realizar negocios con jugadores y sus derechos económicos. Obligatoriedad de vender acciones tras una condena por delito societario, con preferencia a aficionados y una elección de un consejero independiente que represente a la afición en los Consejos de los clubes y sea escogido por esta». «Tenemos que preservar», añade Pérez, que los clubes «vuelvan a ser un motor de promoción del deporte y la identidad de un territorio».

En la misma sintonía reivindicativa se mueve FASFE, la Federación formada por asociaciones de aficionados, socios y accionistas minoritarios de casi treinta clubes del fútbol español, y que también se encuentra en conversaciones con varios partidos políticos en la propuesta de enmiendas para la nueva ley. Emilio Abejón, su presidente, cree que está ante la oportunidad de un cambio histórico, en España y en Europa: «En España los clubes son entidades mercantiles desde hace relativamente poco, unos treinta años. En Inglaterra ha habido desde siempre propietarios, pero hasta inicios del siglo XXI eran empresarios asentados en el área», asegura a SUPER. El aterrizaje de Abramovich en el Chelsea, de los Glazer en el Manchester United o de los fondos soberanos árabes cambió las reglas del juego: «Muchos clubes han servido como juguetes para divertirse o como método de blanqueo de regímenes que vulneran derechos fundamentales, como en el Newcastle, de un fondo soberano saudí. Parecía no preocupar. No solo era que los aficionados no influyen, sino que los propietarios están muy alejados de los aficionados y con su gestión acaban atentando contra la supervivencia de estas entidades». Un desarraigo con la ciudad, el territorio y su entorno también visible en los siete años de gestión de Lim en el Valencia, «cuya fortuna no viene de una tradición industrial, sino meramente especulativa», puntualiza Pérez. «En el sentido mercantil se puede cerrar un club y vender un estadio. En Inglaterra se han dado casos que se deja al club languidecer, se traslada y se cambia se sede y decenas de miles de aficionados se quedan sin un club que forma parte de sus vidas», añade Abejón.

«Nadie haría unas Fallas SA»

La palanca del cambio pasa desde el reconocimiento de los equipos como entidades «con trascendencia social y cultural con la obligación de que se preserven de forma sostenible». En este sentido, debería garantizarse una protección de entidades futbolísticas, por su repercusión, como la de edificios protegidos por su valor arquitectónico. «A nadie se le ocurriría pensar que las fallas fueran Fallas SA», y que las costumbres de la festividad, sin ningún contrapeso local, se pudiesen alterar desde otras latitudes. FASFE participa en la recogida de firmas a nivel europeo «Win it on the pitch» (Ganadlo en el campo) en la que se insta a la UE a proteger a «los clubes, sus comunidades y las competiciones». De cara a la nueva Ley del Deporte aspiran a que se remarque el papel de los dueños de los clubes «como custodios temporales de activos comunitarios de gran valor para millones de seguidores», así como exigir «pruebas de idoneidad para propietarios, más allá de las regulaciones genéricas y limitaciones del derecho mercantil» e implantar nuevas reglas como la «acción de oro», por la cual se otorgaría presencia directiva a los aficionados.