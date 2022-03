Jornada provechosa para los valencianistas del otro lado del charco con sus respectivas selecciones. Yunus Musah fue designado ‘MVP’ del partido entre México y Estados Unidos y Maxi Gómez se clasificó con Uruguay para el próximo Mundial de Catar tras vencer a Perú. Omar Alderete, por contra, no tuvo minutos en la victoria de Paraguay, que ya está eliminada.

La progresión de Musah cotiza al alza. El joven jugador valencianista es un fijo en el once estadounidense y volvió a demostrar su versatilidad y potencial cuando actúa con libertad por dentro. Contra México jugó como interior diestro en el trivote y fue el motor ofensivo de Estados Unidos ofreciendo siempre una línea de pase, cambiando el ritmo del juego con conducciones y ganando muchos duelos (8 de 11), dejando patente su mejoría defensiva y en agresividad a la hora de ir a las disputas esta temporada a las órdenes de Bordalás.

Los norteamericanos, a pesar del gran nivel de Musah -que estuvo cerca de marcar con un gran disparo con la izquierda- no pudieron doblegar a los mexicanos y a pesar de que tiene la clasificación para el Mundial a un paso, todavía no está cerrada por completo. Los partidos contra Panamá y Costa Rica, inmediatos perseguidores, se antojan claves.

Maxi lo ha logrado

Sí está sellada la presencia de Uruguay. En el caso de Maxi Gómez su actuación no fue tan destacada como la de Yunus, aunque entró en los últimos diez minutos. El atacante charrúa volvió a ser convocado su país, esta vez bajo las órdenes de Diego Alonso. El combinado celeste tiene un gran elenco de delanteros como Luis Suárez, Edinson Cavani o Darwin Núñez, por lo que el valencianista tendrá que trabajar mucho para estar en la lista definitiva.

Uruguay se metió ganando a Perú por la mínima en un partido que estuvo marcado por una acción polémica a causa del gol fantasma que el colegiado no concedió a los peruanos, ya que según las imágenes del VAR el balón no superó la línea de gol por completo.

Sin minutos para Alderete

El que no sufrió desgaste físico fue Omar Alderete, al que Guillermo Barros Schelotto no considera su central titular a pesar de estar ofreciendo un rendimiento superior en el fútbol europeo al de sus compañeros. Paraguay, que ganó su partido a Ecuador, no tiene opciones matemáticas de estar en Catar.