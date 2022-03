No es la primera, ni tampoco será seguramente la última, vez que Javi Gracia hace referencia a su pasado en el Valencia CF. El técnico se declaró en rebeldía, llegó a poner su cargo a disposición por sus discrepancias con Meriton y acabó siendo cesado por la mala dinámica del equipo.

Javi Gracia se ha referido de nuevo a su "complicada" etapa en el Valencia CF y a la tensa relación que tuvo con los dirigentes del club en una entrevista concedida a Puro Futbol, podcast de Guillem Balague.

El actual entrenador del Al-Sadd, recientemente campeón de liga, estalló al "sentirse engañado" respecto a la política de fichajes de Meriton. No reforzaron al equipo como se le había dicho y no dudó en decirlo para evitar ser "cómplice". Así lo ha detallado:

"No teníamos el nivel que todo el mundo esperaba y que el Valencia CF mereciera. Así lo manifesté antes de comenzar la temporada. Dije que me sentía engañado y que no era lo que se había dicho. Me habían puesto en una situación sin salida. Si decía eso mal, porque me descubría ante la gente como si no quisiera estar así y si no decía nada era cómplice", ha asegurado.

De igual modo, el técnico reconoce que tras declararse en rebeldía y poner su cargo a disposición, llegó una épica "muy dura", la "más difícil de toda mi carrera".

"Lo expliqué muchas veces. En las ruedas de prensa se hablaba más de eso (polémica con la propiedad) que de los partidos y del equipo. Fue una situación de desgobierno, de abandono... Fue una situación también que deportivamente afectó", expresó.