El gol de Pablo Gozálbez a tres minutos del final deja al Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo acariciando el ascenso a Segunda RFEF. Los valencianistas tuvieron que remontar el tanto del Atlético Saguntino antes del descanso y lo lograron gracias al acierto de Alberto Marí y de Gozálbez. Quedan seis jornadas para el final, 18 puntos en disputa y la renta con respecto al segundo clasificado se ha aumentado hasta los siete. La situación se ha puesto muy de cara para el combinado blanquinegro para conseguir el objetivo que se marcó a principio de curso.

El partido empezó sin un dominador claro, con el Mestalla tratando de ser protagonista, pero topándose con un rival muy serio y con las ideas claras que no quería dejar pasar una gran oportunidad de apretar el campeonato. Con el paso de los minutos, eso sí, el cuadro local empezó a sentirse más cómodo e incluso tuvo un buen acercamiento, pero sin demasiado éxito en el remate. El equipo que se adelantó, no obstante, fue el Saguntino. Ferran Giner marcó desde los once metros antes del descanso.

Tras la reanudación, los valencianistas sabían que debían reaccionar, pero fue el Saguntino el que tuvo la primera a través de Carlos Esteve. Pasaban los minutos y los romanos se sentían fuertes con su delantero causando estragos. El propio Esteve estuvo muy cerca de ampliar la renta pasada la hora de juego de partido con una gran ocasión de gol.

Esta ocasión espoleó al Mestalla, que cinco minutos más tarde logró empatar la contienda gracias al tanto de Alberto Marí tras una gran jugada colectiva entre Fran Pérez y Pablo Gozálbez. El gol no dejó en fuera de juego al Saguntino, que trató de reaccionar aunque sin demasiado acierto en sus acciones. La posesión era valencianista, pero los visitantes trataban de salir al contragolpe. El partido podía caer de cualquier lado aunque los blanquinegros eran ligeramente superiores. Finalmente cayó del lado local gracias al tanto de Pablo Gozálbez de penalti para asegurar tres puntos que valen oro.