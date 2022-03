El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, comunicó este lunes a l'Agrupació de Penyes de que no dispondrán de ninguna entrada reservada para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en La Cartuja.

Así lo adelantó SUPER. El presidente alega de que actualmente ya no existe convenio de colaboración y que, por tanto, no tiene ningún compromiso con las peñas la misma tarde en la que se ha dado a conocer los detalles del reparto del club. La comunicación fue notificada vía WhatsApp y en ningún momento se respondió de forma oficial a la petición formal de l'Agrupació.

Comunicado oficial de l'Agrupació

El presidente, Fede Sagreras, y su junta directiva se reunieron este lunes a última hora para redactar el comunicado de respuesta. Este es:

"L’Agrupació de Penyes Valencianistes quiere informar a las peñas y peñistas, que el pasado 3 de marzo de 2022 se entregó en la oficina del Valencia C.F, y a través del área afición, un escrito en el que se solicitaban entradas para que las 346 peñas inscritas actualmente pudieran asistir a la Final de la Copa del Rey.

A fecha 28 de marzo no se ha recibido, por parte del club, contestación oficial alguna a esa solicitud, la única información obtenida al respecto es un whatsapp del presidente del Valencia CF en el que comunica que no se va a facilitar la opción de adquirir entradas a l’Agrupació por no tener convenio con el club actualmente.

L’Agrupació quiere mostrar su indignación por la forma en la que se nos comunica tal decisión, que consideramos, una total falta de respeto al colectivo peñista además de un grave error, ya que perjudica a miles de valencianistas que por diversos motivos no tienen acceso a ser abonados pero que hacen valencianismo no solamente en Valencia, sino en la Comunitat Valenciana, España y en el resto del mundo.

Si lo que pretenden es la ausencia de peñistas en la final, se equivocan, allí estaremos animando a nuestros jugadores como siempre hacemos.

¡Amunt Valencia! ¡Avant les Penyes!"