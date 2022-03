Y a finalizado el ‘impasse’ internacional, los jugadores del Valencia CF convocados con sus respectivas selecciones regresan a Paterna para ponerse de nuevo el ‘chip’ de LaLiga. Allí esperan los que se han quedado durante estos días en la ciudad deportiva, recuperándose de sus respectivas dolencias.

Entre ellos, Mouctar Diakhaby. El central francés tuvo que abandonar antes de tiempo el partido contra el Elche por unos problemas en su muñeca izquierda. Sin embargo, las pruebas descartaron una lesión y su recuperación ha sido muy cómoda.

Con la vuelta de la competición de clubes, Diakhaby volverá al esquema de Bordalás como una de las piezas clave en su nueva defensa de tres centrales. Las prestaciones defensivas del equipo han mejorado considerablemente en las últimas semanas. Y en gran medida es gracias al alto rendimiento de los tres centrales de confianza de Bordalás: Paulista, Alderete y Diakhaby. El Valencia no solo ha ganado cuatro de sus últimos cinco partido oficiales, sino que lo ha conseguido encajando únicamente un gol durante ese proceso. En cuatro de esos cinco compromisos, el espigado zaguero francés fue titular, y en tres de ellos disputó los 90 minutos.

En particular, el francés ha sido protagonista de un gran crecimiento futbolístico durante esta temporada en Mestalla. Sus primeras temporadas en València no fueron del todo fáciles y esta no comenzó tampoco de la mejor manera. El punto de inflexión se produjo en Cádiz, en el Nuevo Mirandilla, ante miles de aficionados que abucheaban y pitaban al francés cada vez que entraba en contacto con la pelota y, sobre todo, delante de Juan Cala. Todo eso unos meses más tarde del lamentable incidente racista que se resolvió sin castigo para el defensor del Cádiz.

Diakhaby demostró en un territorio muy hostil una madurez que no había mostrado hasta ese momento en el Valencia. Y, desde entonces, la ha ido manteniendo, salvo momentos puntuales, hasta convertirse en uno de los artífices de la defensa que, ahora por fin sí, Bordalás desea. El próximo domingo, de nuevo contra el Cádiz, tratará de mantener viva la gran racha del Valencia volviendo a dejar la portería a cero.