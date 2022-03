La de ayer fue una noche especial para Hugo Guillamón. Es cierto que ya había debutado con la Selección Absoluta en otra ocasión contra Lituania, pero fue en unas circunstancias algo extrañas. Anoche ante Islandia volvió a enfundarse la elástica de 'La Roja' y lo hizo, además, rindiendo a un grandísimo nivel. El de L' Eliana ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club en la que ha desvelado algunos detalles del día de ayer.

'Segundo debut'

"Ayer fue un día superespecial para mí, para mi familia y para mis amigos. Estoy muy contento de cómo fue, del equipo, de la victoria y de que la gente disfrutara. Quedaba la duda de aquel partido ante Lituania, que oficialmente contaba, pero fue en unas condiciones diferentes. Al final, era toda la Sub-21. El de ayer sí que fue el bueno, el de verdad. Estoy contento por la oportunidad, por el apoyo de los compañeros, que desde el primer día me lo pusieron muy fácil, y fue un día muy bonito"

Su jugada más destacada del partido

El partido de Guillamón en Riazor estuvo sobradamente a la altura de las circunstancias. Pero si hubo una acción que, sin duda, destacó fue la del pase de gol a Morata. Además fue el gol que desatascó el partido. "Fue una buena jugada. Carlos también ayudó bastante. Vio bien como entraba Morata".

Las palabras del Luis Enrique

"Luis Enrique me dijo que estuviera tranquilo y que hiciera lo que venía haciendo en el Valencia CF. Y que confiaba en mí", explicó Hugo. El jugador del Valencia también se mostró muy feliz por las palabras del míster que pudo escuchar en la rueda de prensa posterior. "Que hable así el míster de ti, te da mucha confianza. Pero, no solo fue en el día de ayer, si no que en todos los entrenamientos fue claro conmigo y con lo que quería de mí. Ha ido muy bien tanto con él como con el resto de los técnicos".

Ejemplo para la Academia VCF

"Está claro que jugar en la selección da un plus de motivación para los niños de la Academia VCF. Cuando era pequeño, veía a los jugadores del Valencia CF jugar en la selección y soñaba con llegar a jugar esos partidos".

Importancia de la familia

Hugo no dudó ni un instante en reconocer que parte del éxito conseguido es mérito de su familia, sobre todo de sus padres: "Ellos también son parte de esto. Han estado ahí siempre, desde pequeño. Estos momentos también son especiales para ellos".