El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, advirtió de la efectividad que tuvo su equipo este martes ante Islandia (5-0) y reconoció que le costará hacer la convocatoria de cara a las citas oficiales que tiene por delante España por el amplio abanico de jugadores que maneja y el nivel que están dando.

«Será dura la lista, pero también es mi trabajo. Tengo que tomar decisiones. Hay 40-50 jugadores que pueden venir. Van rotando y el ambiente es muy especial y es agradable ser seleccionador. En junio tenemos cuatro partidos con rivales de alto nivel y será momento de ver hacia dónde va esta selección», señaló en la rueda de prensa posterior al partido dejando claro que los próximos compromisos antes del Mundial de Catar serán definitivos para confeccionar la lista.

El técnico consideró que es una «bendita complicación» tener tanto donde elegir y afirmó que «lo importante es que el jugador» llegue a la selección «con la mentalidad de sumar, sea como titular, desde el banquillo o sin jugar».

Uno de los jugadores que recibió los mayores elogios por parte del seleccionador asturiano fue Hugo Guillamón. El de L’ Eliana volvió a jugar un partido con la absoluta, esta vez en circunstancias más normales y el seleccionador comentó que rindió a un «nivel soberbio», tanto que «parecía que llevaba 50 como internacional».

Luis Enrique afirmó, de cara al Mundial de Catar, que la selección está capacitada «para darle guerra a cualquier selección».

El seleccionador consideró «top» a Dani Olmo, del que dijo que «podría jugar en cualquier equipo del mundo y como titular», y ensalzó también al resto de atacantes, como Álvaro Morata o Yéremi, al tiempo que recordó que «a los delanteros» no les exige «goles», si no que estas llegan «por situaciones colectivas».

«Los jugadores no son tontos, van viendo que los que vienen suman. Se retroalimenta la competencia y nos beneficia», indicó.

Ante Islandia, España tardó algo más de media hora para encontrar el gol hasta que Morata abrió la lata.

«Es cierto que cada rival presenta matices a la hora de defender. No es solo colocarse detrás del balón y tapar huecos. El gol no ha llegado hasta el minuto 35, pero no teníamos nada que corregir, estaba fluyendo el fútbol sin hacer gol y tarde o temprano debería llegar», precisó.

Luis Enrique afirmó que han estado «muy efectivos» ante Islandia, «muy bien» en lo que le interesa, «la ocupación de espacios y la circulación de balón», y añadió que «luego depende del timing de los jugadores, que han estado muy bien».