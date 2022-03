El Valencia sigue rastreando el mercado de centrocampistas para la próxima temporada. Dentro de los nombres apuntados en Mestalla aparece el de un futbolista con apenas 64 minutos en Serie A esta temporada y siendo un ‘desconocido’ para el gran público: Ebrima Darboe. El medio africano es un futbolista de ida y vuelta. Puede actuar como pivote pero también lo ha hecho como interior de recorrido. De hecho posicionalmente tiene margen de mejora, pero en Italia apuntan a que tiene condiciones de sobra para rendir en una gran liga y más con un estilo como el de José Bordalás. Es más, el entrenador tiene ‘controlado’ al medio de Gambia.

En ese sentido, el nombre del jugador apareció encima de la mesa por ese interés de la Roma en Gonçalo Guedes. Con Diawara en la recámara, el nombre de otro jugador como Darboe demuestra que esa búsqueda de futbolistas para el medio es la gran preocupación del entrenador de Mestalla. En cualquier caso, Darboe es un jugador por hacer. Joven y con proyección pero realmente con pocos minutos de rodaje en el fútbol de élite. Tanto que Mourinho, un técnico que también prioriza centrocampistas de corte defensivo, con robo e intensos, no ha echado mano de él en exceso.

En definitiva, la Roma no está dispuesta a dejar salir de forma definitiva al centrocampista africano por poco dinero debido a que además renovó hace escasamente unos meses con un contrato de larga duración. Es decir, no es un primer espada -algo que demuestra su poca participación- o un jugador por el que el conjunto de la Loba estaría cerrado en banda. A partir de ahí, el nombre de Darboe se suma a una larga lista de objetivos para el centro del campo, la gran obsesión para el próximo curso por parte de Bordalás. De hecho, en las oficinas del estadio Olímpico ya saben de esas ‘ganas’ del técnico en firmar medios para volver a hacer un equipo con un estilo parecido al que puso en práctica en el Getafe y no con los cambios en la hoja de ruta que ha tenido que hacer en Mestalla.